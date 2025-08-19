WhatsApp

Miraguaí recebe R$ 200 mil para melhorias na Escola Lenira de Moura Lütz

Educação

19/08/2025 12h21
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A educação de Miraguaí recebeu um importante reforço na semana passada. O professor Leandro Hass, conhecido como Moiso e representante do Partido Democrático Trabalhista (PDT), confirmou a conquista de R$ 200 mil destinados à melhoria da infraestrutura da Escola Municipal Lenira de Moura Lütz.

O recurso foi viabilizado por meio do deputado federal Afonso Motta (PDT) e já está disponível nos cofres da Prefeitura para aplicação no projeto.

Mesmo sem ocupar atualmente um cargo político, Moiso segue atuante no município, buscando atender demandas da comunidade. Sua articulação demonstra compromisso em conquistar investimentos que gerem benefícios concretos para a população.

Com informações da Rádio Líder

