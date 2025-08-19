WhatsApp

Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí

Administração

19/08/2025 12h31
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na sexta-feira, 15, representantes da Defesa Civil de Santo Ângelo (CREPDEC 5) estiveram em visita à Prefeitura de Miraguaí. A comitiva foi formada pelo tenente Monteiro e pela sargento Chagas.

Eles foram recebidos pelo coordenador municipal da Defesa Civil, José Carlos da Silva, pelo secretário de Planejamento, Anoar Hardt, pelo comandante do Grupamento da Brigada Militar, soldado Leandro Peter, e pelo diretor de Projetos da Prefeitura, Olnei Hermes.

Durante o encontro, foram discutidos temas como a prorrogação de prazos de auxílios recebidos, prestação de contas, futuras doações ao município, medidas preventivas e de resposta em casos de enchentes e estiagem, aplicação de recursos e outros assuntos de interesse da comunidade.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

  Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
