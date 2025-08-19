Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí

Na sexta-feira, 15, representantes da Defesa Civil de Santo Ângelo (CREPDEC 5) estiveram em visita à Prefeitura de Miraguaí. A comitiva foi formada pelo tenente Monteiro e pela sargento Chagas.

Eles foram recebidos pelo coordenador municipal da Defesa Civil, José Carlos da Silva, pelo secretário de Planejamento, Anoar Hardt, pelo comandante do Grupamento da Brigada Militar, soldado Leandro Peter, e pelo diretor de Projetos da Prefeitura, Olnei Hermes.

Durante o encontro, foram discutidos temas como a prorrogação de prazos de auxílios recebidos, prestação de contas, futuras doações ao município, medidas preventivas e de resposta em casos de enchentes e estiagem, aplicação de recursos e outros assuntos de interesse da comunidade.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7