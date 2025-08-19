WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Folha Popular
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
APPATA
Lazzaretti
Niederle
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Senado Federal

Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (19) projeto que garante acesso gratuito de estudantes a informações pessoais mantidas ou gua...

19/08/2025 12h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O PL 6.543/2019 foi aprovado com relatório de Veneziano Vital do Rêgo e segue para análise de Plenário - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O PL 6.543/2019 foi aprovado com relatório de Veneziano Vital do Rêgo e segue para análise de Plenário - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (19) projeto que garante acesso gratuito de estudantes a informações pessoais mantidas ou guardadas em instituições de ensino.

O PL 6.543/2019 , do deputado Ivan Valente (PSol-SP), recebeu parecer favorável, com emendas, do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). A matéria segue agora para análise de Plenário.

O texto original previa que os alunos da educação básica à educação superior teriam direito a conhecer todas as informações produzidas ou guardadas pela instituição de ensino em que estudam ou estudaram. Uma emenda do relator modificou o texto para deixar claro que o estudante terá acesso apenas às suas informações pessoais e que obrigação de informar cabe a instituições públicas, privadas e comunitárias.

Gratuidade

Pelo projeto, os serviços de busca e de fornecimento das informações serão gratuitos e deverão ser liberados a estudantes, pais ou responsáveis durante todo o período em que o aluno estiver matriculado e até um ano, no mínimo, após o encerramento do seu vínculo com a instituição de ensino. No caso das instituições privadas, deverá ser fornecido documento que comprove o histórico escolar e certifique a situação do estudante relacionada ao curso ao final de cada semestre ou ano escolar.

O projeto também estabelece que a instituição não poderá cobrar pelo fornecimento de documentos impressos relacionados ao vínculo ou a qualquer outra situação do estudante, como histórico escolar, certificado de conclusão de curso, grade curricular, atestado, controle de frequência, certidão negativa de débito e diploma.

Além disso, as instituições de ensino deverão manter base de dados atualizada, com as informações acadêmicas, financeiras, administrativas e contratuais. Essas informações deverão ser disponibilizadas ao estudante mediante pedido formulado por ele ou pelo responsável no prazo de 48 horas, contado da solicitação.

As instituições deverão ainda garantir, por meio da internet, o acesso gratuito dos estudantes aos respectivos dados e informações em aplicativos, com formato que permita a impressão. No caso das instituições públicas, deverão ser usados prioritariamente softwares livres, construídos e desenvolvidos de forma colaborativa.

Outra emenda apresentada pelo relator garante a portabilidade das informações a outros destinatários, desde que haja pedido expresso do estudante, dos pais ou responsáveis e respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) .

Acervo documental

Veneziano também acrescentou que, durante os processos de avaliação utilizados como referência para a regulação e supervisão da educação superior, as instituições de ensino superior deverão comprovar a adoção de política de gestão de acervo documental e de práticas de segurança e governança estabelecidas na LGPD.

Essa política para gestão de acervo documental deverá abranger cronograma para a digitalização do acervo, localização do acervo e pessoa física responsável pelo acervo. O disposto no projeto entrará em vigor após 60 dias da publicação da lei.

— De fato, as instituições educacionais acumulam e controlam cada vez mais informações sobre os estudantes. Se antigamente os registros escolares se restringiam a aspectos estritamente acadêmicos, que já são bastante sensíveis, atualmente eles podem conter informações sobre traços psicológicos e características pessoais como as competências emocionais dos estudantes, temas sobre os quais as escolas mais atuam e cujo impacto na intimidade das pessoas é muito grande — afirmou Veneziano.

Na reunião, o senador Flávio Arns (PSB-PR) apresentou sugestão para que o direito de acesso às informações pessoais produzidas ou custodiadas pelas instituições de ensino públicas, privadas ou comunitárias também seja estendido aos pais e responsáveis quando o pedido se referir às crianças. A proposta foi acatada pelo relator.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Chegada da ministra do Planejamento, Simone Tebet, acompanhada do presidente da CAE, Renan Calheiros, para participar de audiência pública: benefícios tributários em foco - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
- Foto: Pillar Pedreira/Agência Senado Proibição de discriminar bolsistas em escolas particulares segue à Câmara
Comissão reuniu-se na quarta-feira (13) para analisar indicações do Executivo - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CI sabatina nesta terça indicados para agências reguladoras
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
21°

Sensação

4.45 km/h

Vento

56%

Umidade

Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Império
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Mecânica Jaime
Seu Manoel
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Seco
Sala
APPATA
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Ipiranga
Unimed
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
Meganet
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Seu Manoel
Sicredi
Seco
Tarzan
APPATA
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
Unimed
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Últimas notícias
Há 2 segundos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 4 segundos Informe epidemiológico aponta cenário desafiador da tuberculose no Estado
Há 7 segundos Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário
Há 25 minutos Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Há 30 minutos Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Seco
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Raffaelli
Império
Sala
Unimed
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 7 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Sicredi
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Seco
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Agro Niederle
Tarzan
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Fitness
Unimed
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Sicredi
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados