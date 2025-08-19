WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
Folha Popular
Sicoob
Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Fitness
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Seco
Império
Ponto Grill
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Senado Federal

Avança projeto que endurece regras de reincidência e remição de pena

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (19) o projeto de lei que endurece as regras para concessão de remição de pena ( PL...

19/08/2025 14h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Para Flávio Bolsonaro, proposta é 'grande passo' e medidas do tipo precisam andar nas comissões - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Para Flávio Bolsonaro, proposta é 'grande passo' e medidas do tipo precisam andar nas comissões - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (19) o projeto de lei que endurece as regras para concessão de remição de pena ( PL 1.418/2025 ). A remição é a redução do tempo de cumprimento da pena pelo condenado em função de trabalho ou estudo.O projeto, do senador Fabiano Contarato (PT-ES), também altera o conceito de reincidência no Código Penal para tornar mais fácil que o condenado seja enquadrado nessa situação.

O parecer favorável do relator Styvenson Valentim (PSDB-RN) foi lido pelo presidente da CSP, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A proposta segue agora para decisão final na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Remição

A Lei de Execução Penal prevê hoje a redução de um dia da pena a cada 12 horas de frequência escolar (em no mínimo três dias), ou a cada três dias de trabalho. O projeto amplia esses requisitos para 15 horas de estudo ou seis dias de trabalho.

Além disso, dá ao juiz a possibilidade de revogar integralmente os dias remidos em caso de falta grave, como homicídio dentro do presídio ou participação em rebelião. Hoje, a legislação só permite a perda de até um terço do benefício.

— Um homicídio qualificado dentro do presídio ou a participação em uma rebelião, por exemplo, não acarretam a perda total dos dias remidos, o que é inaceitável — defendeu Contarato.

Reincidência

O texto também modifica o Código Penal para redefinir a reincidência. Hoje, a reincidência ocorre apenas quando há nova condenação depois do trânsito em julgado, ou seja, quando a decisão não admite mais recursos. Pela proposta, será considerado reincidente também quem for condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo antes da decisão definitiva.

— Na prática, considerando a atual demora para um processo criminal transitar em julgado, é possível que um indivíduo pratique diversos delitos antes de ser considerado tecnicamente reincidente — argumentou Contarato.

O senador explicou também que o texto corrige uma falha ao substituir a palavra "crime" por "infração penal", termo que abrange tanto crimes quanto contravenções penais.

— Com isso, resolveremos o problema de casos em que hoje não há reincidência, mesmo que o condenado tenha praticado antes uma contravenção penal — ponderou o autor.

Alguns exemplos de contravenções penais são perturbação de sossego, exercício ilegal de profissão, fornecimento de álcool para menores de idade e prática do jogo do bicho.

O senador Flávio Bolsonaro classificou a proposta como um avanço.

— Alterar esse conceito de reincidência já melhorou um pouco. Ainda não é aquilo que discutimos sobre criminalidade habitual, mas é um grande passo. O fundamental é que o Senado não deixe essas alterações paradas nas comissões — declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A homenagem contou com a presença de médicos de tráfego, parlamentares, e representantes de entidades médicas - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senado celebra Dia do Médico de Tráfego e 45 anos da Abramet
O encontro atende a requerimento da senadora Augusta Brito - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CE debate política pública de alfabetização plena
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Kajuru critica tarifas dos EUA e ressalta defesa brasileira na OMC
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
17°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
17°

Sensação

7.97 km/h

Vento

85%

Umidade

Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Império
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
F&J Santos
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Unimed
Sala
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seco
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Últimas notícias
Há 31 minutos Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU
Há 31 minutos Senado celebra Dia do Médico de Tráfego e 45 anos da Abramet
Há 31 minutos Investimentos do Avançar Mais na Saúde em hospitais do Sul do Estado somam R$ 285,1 milhões
Há 32 minutos CE debate política pública de alfabetização plena
Há 32 minutos Kajuru critica tarifas dos EUA e ressalta defesa brasileira na OMC
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
Meganet
Rádio Municipal
Império
Sicredi
Unimed
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 7 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 5 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Império
Unimed
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Império
Seco
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados