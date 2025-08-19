WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Seco
Folha Popular
Raffaelli
APPATA
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Unimed
Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Câmara

Comissão aprova projeto que prevê regras para proteção a aposentados em operações de crédito

A Câmara dos Deputados ainda analisa a proposta

19/08/2025 14h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece medidas de proteção e de prevenção contra fraudes em operações de crédito envolvendo aposentados e pensionistas.

O texto aprovado é uma versão com alterações (substitutivo) apresentada pelo relator, deputado Reimont (PT-RJ), para o Projeto de Lei 5806/23 , do deputado Alfredinho (PT-SP), e para outros dois projetos. O relator unificou os textos, acatando ainda emenda apresentada na comissão.

“Essas propostas são oportunas e meritórias, pois buscam proteger aposentados e pensionistas do abuso cometido por instituições financeiras e creditícias que se aproveitam da vulnerabilidade desse público”, comentou Reimont no parecer.

“Aposentados e pensionistas são alvo de golpes no crédito consignado”, afirmou o deputado Alfredinho, autor da versão original. “É inaceitável que não haja um panorama claro para responsabilizar os envolvidos nesse tipo de ilícito”, disse.

Principais pontos
Conforme o texto aprovado, as instituições financeiras e creditícias, bem como os seus correspondentes ou subcontratados, deverão:

  • estabelecer protocolo de verificação adicional para operações solicitadas por aposentados e pensionistas, de forma a garantir a legitimidade da solicitação; e
  • validar, por meio hábil de confirmação da identidade e manifestação de vontade, qualquer operação de crédito consignado solicitada em nome dessas pessoas.

Será obrigatória a confirmação do aposentado ou pensionista por meio do uso de tecnologias que garantam a identidade e o consentimento para a operação, entre elas o reconhecimento biométrico e o acesso autenticado. Eventuais infratores estarão sujeitos a sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) .

O substitutivo também altera o Código de Defesa do Consumidor , a fim de proibir operações de crédito para aposentados e pensionistas por meio de telefonema e telemarketing ativo, salvo quando expressamente solicitadas pelo cliente.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Defesa do Consumidor; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna produção agropecuária nacional prioridade de Estado
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova diretrizes nacionais para aleitamento materno
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Governo estuda reduzir tributo sobre equipamentos para data centers, afirma assessor da Fazenda
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
17°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
17°

Sensação

7.97 km/h

Vento

85%

Umidade

Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Mercado do povo
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Sala
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
Império
APPATA
Unimed
Últimas notícias
Há 32 minutos Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU
Há 32 minutos Senado celebra Dia do Médico de Tráfego e 45 anos da Abramet
Há 32 minutos Investimentos do Avançar Mais na Saúde em hospitais do Sul do Estado somam R$ 285,1 milhões
Há 32 minutos CE debate política pública de alfabetização plena
Há 32 minutos Kajuru critica tarifas dos EUA e ressalta defesa brasileira na OMC
Agro Niederle
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Seco
Seu Manoel
Império
Unimed
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 7 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 5 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
F&J Santos
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
Seco
Ponto Grill
Império
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Sala
Seco
Tarzan
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados