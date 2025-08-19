Gestão da Zona Costeira Catarinense será tema de Conferência Estadual

Imagem: Divulgação

Panorama geral, desafios, ações prioritárias e estratégias para o fortalecimento da gestão da zona costeira catarinense são os objetivos da 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina, que será realizada de 9 a 11 de setembro. A realização do evento é da Secretaria do Meio Ambiente e de Economia Verde de Santa Catarina, por meio da Gerência de Integração e Planejamento Ambiental (Geipa), em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí (Univali). As empresas Portonave, Estaleiro NavShip, Nauterra, Aegea Saneamento, Marina Itajaí, Sindipi e Voice Of The Oceans, projeto da família Schurmann, são apoiadoras do evento.

“A primeira Conferência foi realizada em Balneário Camboriú, em 2023, e contou com a expressiva participação de pesquisadores e representantes de municípios, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Na ocasião, elaboramos um sistema de indicadores para a gestão e governança da zona costeira e uma publicação que diagnosticou a situação da zona costeira de Santa Catarina”, esclarece o professor Marcus Polette, um dos organizadores da Conferência.

Nesta segunda edição, o evento ocorre sob o tema “Da Agenda Global à Prática Local”, a conferência vai reunir gestores ambientais da área, técnicos, especialistas, lideranças comunitárias, empreendedores, estudantes e profissionais dos 41 municípios que integram a costa catarinense.

O evento acontecerá na Univali, no Teatro Adelaide Konder, localizado no Campus Professor Edison Villela (Itajaí). As inscrições são gratuitas e abrem nos próximos dias pelo site https://www.semae.sc.gov.br/2a-conferencia-zona-costeira-de-santa-catarina.

“Em um cenário onde as mudanças climáticas aceleram riscos costeiros e a sociedade reconhece o papel crítico dos oceanos na regulação do clima, a 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina se consolida como espaço para transformar conhecimento em ações por meio de um debate de técnico, propositivo e de alto nível. Esta é mais uma iniciativa, fomentada pelo nosso Governador Jorginho Mello, visando o fortalecimento da agenda ambiental do nosso estado”, destaca o secretário do Meio Ambiente e Economia Verde, Emerson Stein.

A programação dos dias 09 e 10/09 será aberta ao público. Nesses dias, os palestrantes e moderadores, experts em suas áreas de atuação, vão contribuir com conhecimento técnico e propositivo nos quatro eixos estratégicos da programação: Economia Azul, Cidades Costeiras Resilientes, Cultura Oceânica e Governança Costeira.