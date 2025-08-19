WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
F&J Santos
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Folha Popular
Ponto Grill
Niederle
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Sala
Sicredi
Justiça

Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino

Vedação não alcança tribunais internacionais reconhecidos pelo país

19/08/2025 16h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu nesta terça-feira (19) novo despacho para esclarecer a decisão em que vedou a eficácia automática de leis e ordens judiciais no Brasil, afirmando que a determinação não alcança tribunais internacionais reconhecidos pelo país .

No novo despacho, Dino escreveu que a vedação não alcança “a jurisdição obrigatória de tribunais internacionais - uma vez reconhecida pelo Brasil - e os efeitos imediatos de suas decisões” .

Salvo esse ponto específico, Dino afirmou que “em relação aos aspectos atinentes a leis estrangeiras e demais atos jurídicos estrangeiros, nada há a adicionar a título de esclarecimento, permanecendo íntegra a decisão” do dia anterior.

Na segunda (19), Dino proferiu uma decisão segundo a qual as leis, decisões judiciais e ordens executivas provenientes de países estrangeiros somente podem produzir efeitos em território nacional se forem homologadas pela autoridade competente brasileira, de acordo com os respectivos ritos de cooperação internacional.

“Trata-se de decisão que reitera conceitos básicos e seculares, destinada a proteger o Brasil - abrangendo suas empresas e cidadãos - de indevidas ingerências estrangeiras no nosso território”, escreveu Dino, nesta terça-feira.

O ministro esclareceu ainda que a decisão do dia anterior não vem inovar, mas apenas reitera o que diz a legislação e a Constituição.

“Trata-se de decisão que reitera conceitos básicos e seculares, destinada a proteger o Brasil - abrangendo suas empresas e cidadãos - de indevidas ingerências estrangeiras no nosso território”, escreveu.

A decisão de Dino protege ainda contratos firmados ou bens que estejam no Brasil. A ordem foi proferida em ação aberta pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), que acionou o Supremo contra municípios brasileiros que abriram ações diretamente na Justiça do Reino Unido contra mineradoras britânicas.

O ministro escreveu que qualquer violação dessa determinação “constitui ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, portanto presume-se a ineficácia de tais leis, atos e sentenças emanadas de país estrangeiro”.

Lei Magnitsky

A liminar de Dino foi concedida no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impõe um tarifaço contra o Brasil e sanções a ministros do Supremo, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, com base em leis norte-americanas.

Moraes foi enquadrado pela Casa Branca na Lei Magnitsky, que prevê sanções econômicas contra violadores dos Direitos Humanos. Trump acusa o ministro de impedir a liberdade de expressão e promover uma “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu grupo político, com quem mantém afinidades ideológicas.

Sem citar a lei norte-americana, Dino escreveu que a realidade tem mostrado “o fortalecimento de ondas de imposição de força de algumas Nações sobre outras”, e que por isso “na prática, têm sido agredidos postulados essenciais do Direito Internacional”.

“Diferentes tipos de protecionismos e de neocolonialismos são utilizados contra os povos mais frágeis, sem diálogos bilaterais adequados ou submissão a instâncias supranacionais”, disse o ministro.

Dino continuou afirmando que “nesse contexto, o Brasil tem sido alvo de diversas sanções e ameaças, que visam impor pensamentos a serem apenas ‘ratificados’ pelos órgãos que exercem a soberania nacional”.

Apesar de não citar as sanções econômicas contra Moraes, que têm o potencial de bloquear a utilização de cartão de créditos com bandeiras dos EUA como Visa e Mastercard , por exemplo, Dino ordenou a notificação do Banco Central Banco Central; da Federação Brasileira de Bancos (Febraban); da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg).

“Transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior (ou oriundas do exterior) por determinação de Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização desta Corte, no âmbito da presente ADPF”, escreveu Dino.

O ministro da escreveu ainda que qualquer cidadão brasileiro que se sinta prejudicado por imposição internacional pode acionar o Supremo diretamente, em busca de proteção.

Dino convocou ainda uma audiência pública sobre o tema, cujo cronograma ainda deve ser divulgado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/ Agência Brasil Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU
© Agência Brasil Juíza federal manda governo reativar radares em rodovias
© Marcello Casal Jr/ Agência Brasil STF decide a favor da União em disputa previdenciária de R$ 131 bi
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
17°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
17°

Sensação

7.97 km/h

Vento

85%

Umidade

Rádio Municipal
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Unimed
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
Meganet
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Lazzaretti
Império
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
APPATA
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
F&J Santos
Seco
Meganet
Unimed
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 32 minutos Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU
Há 32 minutos Senado celebra Dia do Médico de Tráfego e 45 anos da Abramet
Há 32 minutos Investimentos do Avançar Mais na Saúde em hospitais do Sul do Estado somam R$ 285,1 milhões
Há 32 minutos CE debate política pública de alfabetização plena
Há 33 minutos Kajuru critica tarifas dos EUA e ressalta defesa brasileira na OMC
Unimed
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
Seco
Tarzan
Sicoob
Império
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 7 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 5 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Império
Seco
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Império
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
APPATA
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados