WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Tarzan
Ipiranga
Folha Popular
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Ponto Grill
Niederle
Sala
Sicoob
APPATA
Unimed
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Fitness
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Câmara

Setor portuário defende mais investimentos em acessos e dragagem

Representantes pediram melhorias em rodovias, ferrovias e retomada da dragagem para garantir eficiência dos portos

19/08/2025 16h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, representantes do setor portuário defenderam investimentos para melhorar a infraestrutura de acesso aos portos, como rodovias e ferrovias. Eles também pediram a ampliação dos programas de dragagem nos portos.

O debate foi realizado na Comissão de Viação e Transportes, a pedido dos deputados Leônidas Cristino (PDT-CE), Luiz Fernando Faria (PSD-MG) e Flávio Nogueira (PT-PI).

O presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias (Fenop), Sérgio Aquino, destacou que o acesso é um dos principais problemas enfrentados pelos portos, responsáveis por 95% do comércio exterior do Brasil. “Temos portos no país que nem acesso ferroviário possuem. Isso é um absurdo”, afirmou.

O diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura (IBI), Mário Povia, alertou para o problema. Segundo ele, os maiores problemas dos portos hoje estão nos acessos. “Não estão, stricto sensu , dentro dos portos”, disse.

Para o deputado Leônidas Cristino, o país precisa corrigir esse problema. Ele afirmou que a falta de vias de acesso adequadas compromete a movimentação de cargas. “Se a carga não chegar devidamente no momento aprazado, aquele porto vai ser ineficiente”, disse o parlamentar.

Dragagem
 Além do acesso terrestre, os participantes da audiência cobraram a retomada das dragagens, serviço que remove sedimentos acumulados nos canais e áreas de atracação para garantir a navegabilidade e a segurança das operações. A lei que hoje regula o setor ( Lei 12.815/13 ) transferiu a atividade para o governo federal.

O diretor executivo da Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres (Abratec), Caio Morel, lembrou que a última dragagem de aprofundamento no Porto de Santos ocorreu em 2011, quando o calado passou de 13 para 15 metros. “São mais de 15 anos sem uma nova intervenção de infraestrutura”, disse. O Porto de Santos é o maior do país.

O secretário nacional de Portos do Ministério de Portos e Aeroportos, Alex Ávila, reconheceu o problema e informou que o governo deve anunciar em breve a data do leilão para a concessão da dragagem e a exploração do canal de acesso ao Porto de Paranaguá (PR), o primeiro do tipo no Brasil.

“Eu sei como é custoso você programar um contrato para fazer uma operação, chegar no fim do dia e você não poder usar 100% do potencial do navio. Isso encarece o frete, encarece na ponta, encarece no destino, na origem”, disse Ávila.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna produção agropecuária nacional prioridade de Estado
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova diretrizes nacionais para aleitamento materno
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Governo estuda reduzir tributo sobre equipamentos para data centers, afirma assessor da Fazenda
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
17°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
17°

Sensação

7.97 km/h

Vento

85%

Umidade

Sicredi
Rádio Municipal
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado do povo
Fitness
Seco
Império
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Império
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Império
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seu Manoel
APPATA
Sicredi
Unimed
Meganet
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
Agro Niederle
Sala
Últimas notícias
Há 33 minutos Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU
Há 33 minutos Senado celebra Dia do Médico de Tráfego e 45 anos da Abramet
Há 33 minutos Investimentos do Avançar Mais na Saúde em hospitais do Sul do Estado somam R$ 285,1 milhões
Há 33 minutos CE debate política pública de alfabetização plena
Há 33 minutos Kajuru critica tarifas dos EUA e ressalta defesa brasileira na OMC
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
F&J Santos
Império
Raffaelli
Sicoob
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 7 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 5 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seco
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
F&J Santos
Raffaelli
Sala
APPATA
Fitness
Meganet
Sicoob
Ponto Grill
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Fitness
Seco
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados