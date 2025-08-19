WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Meganet
Folha Popular
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Tarzan
Niederle
APPATA
Ipiranga
Câmara

Comissão aprova projeto que torna produção agropecuária nacional prioridade de Estado

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

19/08/2025 18h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2367/23, do deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), que altera a Lei da Política Agrícola para tornar a produção agropecuária nacional prioridade de Estado e imprescindível para a estabilidade social, política e econômica do país.

Segundo Zé Silva, em 2022, o setor respondeu por 24,8% do Produto Interno Bruto (PIB), por 47% das exportações e por mais de 1/5 de todos os empregos do país (19 milhões de pessoas).

O relator, deputado Domingos Sávio (PL-MG), apresentou emenda para incorporar ao texto outros pressupostos da política agrícola, como os relacionados ao manejo sustentável dos recursos naturais, à segurança alimentar e à sucessão rural.

A proposta aprovada também inclui o respeito ao zoneamento agroecológico e aos compromissos climáticos firmados pelo Brasil; a promoção de práticas agropecuárias sustentáveis; e o acesso ampliado à terra, ao crédito, ao mercado e à infraestrutura.

Segundo Domingos Sávio, fortalecendo-se a agropecuária, gera-se riqueza e desenvolvimento social, especialmente em áreas mais vulneráveis e carentes de oportunidades de trabalho. "Deve ser prioridade a formulação de políticas públicas que viabilizem os investimentos públicos e privados necessários ao progresso tecnológico do setor rural do País e à ampliação de sua capacidade de oferta de alimentos saudáveis", disse.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova diretrizes nacionais para aleitamento materno
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Governo estuda reduzir tributo sobre equipamentos para data centers, afirma assessor da Fazenda
Michel Jesus / Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta que suspende cota de pesca de tainha em Santa Catarina
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
17°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
17°

Sensação

7.97 km/h

Vento

85%

Umidade

Ponto Grill
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Tarzan
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
Império
Ipiranga
Sicoob
Sala
Sicredi
Unimed
F&J Santos
APPATA
Raffaelli
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicoob
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Raffaelli
Tarzan
Meganet
Seco
APPATA
Últimas notícias
Há 34 minutos Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU
Há 34 minutos Senado celebra Dia do Médico de Tráfego e 45 anos da Abramet
Há 34 minutos Investimentos do Avançar Mais na Saúde em hospitais do Sul do Estado somam R$ 285,1 milhões
Há 34 minutos CE debate política pública de alfabetização plena
Há 34 minutos Kajuru critica tarifas dos EUA e ressalta defesa brasileira na OMC
Sala
F&J Santos
Unimed
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Seco
Raffaelli
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Império
APPATA
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 7 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 5 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Seco
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
Império
Seu Manoel
Sala
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Sala
Ipiranga
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
F&J Santos
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados