Senado Federal

Comissão de Infraestrutura sabatina oito autoridades nesta quarta-feira

A Comissão de Infraestrutura (CI) sabatina nesta quarta-feira (20) os indicados para cargos na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), A...

19/08/2025 21h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Marcos Rogério é presidente da CI - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O senador Marcos Rogério é presidente da CI - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Infraestrutura (CI) sabatina nesta quarta-feira (20) os indicados para cargos na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) e Agência Nacional de Mineração (ANM).

A apreciação de autoridades é uma das competências privativas do Senado, conforme estabelece a Constituição. Após a sabatina, o nome é votado na comissão e, em seguida, submetido ao Plenário. A aprovação depende da maioria absoluta dos votos, em votação secreta.

Manhã

Na reunião, com início previsto para as 9h, serão sabatinados quatro indicados:

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

  • Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, para o cargo de diretor-geral, na vaga decorrente do término do mandato de Rafael Vitale Rodrigues. Relator: senador Wellington Fagundes (PL-MT).
  • Alex Antonio de Azevedo Cruz, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Luciano Lourenço da Silva.Relator: senador Fernando Farias (PSD-AL).

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

  • Renata Sousa Cordeiro, para o cargo de ouvidora, na vaga decorrente do término do mandato de Joelma Maria Costa Barbosa. Relatora: senadora Margareth Buzetti (PSD-MT).
  • Frederico Carvalho Dias, para o cargo de diretor-geral, na vaga decorrente do término do mandato de Eduardo Nery Machado Filho. Relator: senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Tarde

Na parte da tarde, a partir das 14h, a comissão sabatina outros quatro indicados:

Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN)

  • Alessandro Facure Neves de Salles Soares, para o cargo de diretor-presidente, com mandato de quatro anos. Relator: senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).
  • Lorena Pozzo, para o cargo de diretora de Instalações Radioativas e Controle, com mandato de três anos. Relator: senador Otto Alencar (PSD-BA).
  • Ailton Fernando Dias, para o cargo de diretor de Instalações Nucleares e Salvaguardas, com mandato de dois anos. Relator: senador Zequinha Marinho (Podemos-PA).

Agência Nacional de Mineração (ANM)

  • José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Guilherme Santana Lopes Gomes. Relator: senador Marcos Rogério (PL-RO).

As sabatinas da CI serão realizadas na sala 7 da ala Alexandre Costa.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.

