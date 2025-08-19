WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Seu Manoel
Meganet
Mercado do povo
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Unimed
Niederle
Raffaelli
Fitness
Seco
Lazzaretti
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Senado Federal

Dueire defende modernização de infraestrutura elétrica e de teles

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (19), o senador Fernando Dueire (MDB-PE) defendeu a aprovação do projeto de lei que cria o Programa...

19/08/2025 21h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (19), o senador Fernando Dueire (MDB-PE) defendeu a aprovação do projeto de lei que cria o Programa Nacional de Modernização da Infraestrutura dos Setores de Energia Elétrica e de Telecomunicações. O PL 3.801/2025 tem como objetivo promover a segurança urbana, a organização do espaço público e a preservação da paisagem e do patrimônio cultural das cidades brasileiras.

— Essa proposta nasce de uma constatação simples, mas inescapável: o espaço urbano brasileiro, em boa parte de nossas capitais e municípios, encontra-se marcado por um cenário caótico de fiações aéreas, fios soltos e cabos abandonados, que não apenas comprometem a estética das nossas ruas, mas também representam riscos reais à segurança das pessoas.Não se trata apenas de enterrar fios. Trata-se de elevar o padrão de qualidade de nossas cidades, de proteger vidas, de valorizar o espaço público e de resgatar a dignidade visual das ruas e praças— afirmou.

O parlamentar explicou que o programa será conduzido por meio de cooperação entre União, estados e municípios, com incentivo a parcerias público-privadas e acesso a financiamentos nacionais e internacionais. O parlamentar destacou experiências internacionais, como em Lisboa, Paris e Santiago, que já adotaram a substituição gradual das redes aéreas por infraestrutura subterrânea, além de exemplos nacionais em Pernambuco e São Paulo. Segundo ele, embora o investimento inicial seja elevado, os benefícios em segurança, valorização imobiliária e manutenção compensam o custo ao longo do tempo.

O PL 3.801/2025 é um convite a um novo patamar de responsabilidade urbana, capaz de transformar o cenário das cidades brasileiras. Com ele, poderemos legar às próximas gerações espaços mais seguros, mais organizados e mais belos, cumprindo não apenas o dever legislativo, mas um compromisso moral com a qualidade de vida da população— disse.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Davi: 'É o recorde de votação de autoridades para uma sessão deliberativa do Plenário' - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Davi comemora aprovação recorde de 24 indicações de autoridades
Reunião da comissão nesta terça, quando indicados foram sabatinados - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Aprovadas na CI, indicações para ANP e Aneel vão a Plenário
A reunião foi requerida pelo presidente da CMA, senador Fabiano Contarato (3º à dir.), que comandou o debate - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Exportação de animais vivos em navios é criticada em audiência pública da CMA
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
12°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 10°
12°

Sensação

3.3 km/h

Vento

97%

Umidade

Tarzan
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Unimed
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Império
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Ipiranga
Agro Niederle
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Sala
Sicoob
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Fitness
Império
Mercado do povo
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Últimas notícias
Há 1 hora Câmara conclui discussão e votará nesta quarta-feira projeto que cria o Estatuto do Aprendiz
Há 2 horas Deputados analisam projeto que cria a carteira nacional de docente; acompanhe
Há 2 horas Câmara aprova projeto que cria a carteira nacional de docente
Há 2 horas Deputados analisam projeto que cria o Estatuto do Aprendiz; acompanhe
Há 2 horas Davi comemora aprovação recorde de 24 indicações de autoridades
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Império
Lazzaretti
Mercado do povo
Sala
Seco
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 7 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 5 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 5 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
Sala
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados