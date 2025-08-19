WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Mercado do povo
Rádio Municipal
Niederle
Seco
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Sicredi
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Tarzan
Raffaelli
Império
Senado Federal

Plínio diz que PEC da autonomia do BC garante proteção ao Pix

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (19), defendeu a proposta de emenda à Constituição que amplia a...

19/08/2025 22h59
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (19), defendeu a proposta de emenda à Constituição que amplia a autonomia financeira, fiscal e orçamentária do Banco Central ( PEC 65/2023 ). Segundo ele, a medida é essencial para modernizar a instituição e garantir, por exemplo, a segurança do sistema de pagamento instantâneo Pix.

Plínio é o relator da PEC, que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ele destacou que a proposta serve para "blindar" o Pix ao fortalecer a gestão do Banco Central, assegurando recursos próprios para a instituição que permitam investir em estrutura e pessoal. Para ele, aprovar a PEC significa proteger um serviço que se tornou indispensável para a economia do país.

— O Pix é um sucesso e brasileiro algum vive sem. São 180 milhões de usuários, 80% da população e 95% das empresas, por mês. São 6,2 bilhões de transações com as empresas e 180 milhões individuais. Apenas 32 servidores tomam conta do sistema Pix, porque não tem mais gente para isso. O Banco Central, a cada dia, perde servidor. Precisa, no mínimo, dobrar, mas não dobra porque o Banco Central não tem orçamento para realizar concurso. Não tem como segurar o seu quadro atual e aqueles que serão aposentados daqui a quatro, cinco anos. — afirmou.

O parlamentar explicou que a proposta representa um avanço ao estabelecer que a gestão da ferramenta será de responsabilidade exclusiva do Banco Central e que não haverá cobrança para pessoas físicas. Ele também manifestou preocupação com o crescimento de fraudes.

— Hoje há um aumento de 400% nos incidentes com dados pessoais em 2024. Foram 19 fraudes confirmadas por minuto no ano passado. [Este ano houve] desvio de mais de R$ 4 bilhões de janeiro a julho, com menos de 9% dos valores recuperados — argumentou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Davi: 'É o recorde de votação de autoridades para uma sessão deliberativa do Plenário' - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Davi comemora aprovação recorde de 24 indicações de autoridades
Reunião da comissão nesta terça, quando indicados foram sabatinados - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Aprovadas na CI, indicações para ANP e Aneel vão a Plenário
A reunião foi requerida pelo presidente da CMA, senador Fabiano Contarato (3º à dir.), que comandou o debate - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Exportação de animais vivos em navios é criticada em audiência pública da CMA
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
12°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 10°
12°

Sensação

3.3 km/h

Vento

97%

Umidade

Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
Seco
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Império
Agro Niederle
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Sala
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
APPATA
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
Seco
Ipiranga
Tarzan
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 1 hora Câmara conclui discussão e votará nesta quarta-feira projeto que cria o Estatuto do Aprendiz
Há 2 horas Deputados analisam projeto que cria a carteira nacional de docente; acompanhe
Há 2 horas Câmara aprova projeto que cria a carteira nacional de docente
Há 2 horas Deputados analisam projeto que cria o Estatuto do Aprendiz; acompanhe
Há 2 horas Davi comemora aprovação recorde de 24 indicações de autoridades
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Sicredi
Fitness
Seco
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
APPATA
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 7 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 5 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 5 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
Lazzaretti
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Império
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Agro Niederle
Meganet
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados