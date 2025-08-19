WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
APPATA
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
Folha Popular
Fitness
Niederle
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Raffaelli
Mercado do povo
Império
Ponto Grill
Senado Federal

Exportação de animais vivos em navios é criticada em audiência pública da CMA

Especialistas que participaram de debate na Comissão de Meio Ambiente (CMA) nesta terça-feira (19) criticaram as condições de transporte de animais...

19/08/2025 22h59
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A reunião foi requerida pelo presidente da CMA, senador Fabiano Contarato (3º à dir.), que comandou o debate - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A reunião foi requerida pelo presidente da CMA, senador Fabiano Contarato (3º à dir.), que comandou o debate - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Especialistas que participaram de debate na Comissão de Meio Ambiente (CMA) nesta terça-feira (19) criticaram as condições de transporte de animais por via marítima e chamaram a atenção para a responsabilidade do Brasil — maior exportador de animais vivos — diante das consequências éticas, ambientais e econômicas da atividade.

A realização do debate atende a requerimento do senador Fabiano Contarato (PT-ES), presidente da comissão. Em sua justificação, Contarato cobra uma discussão sobre os riscos para o bem-estar animal. O parlamentar também é relator de projeto que proíbe a exportação de animais vivos para abate. O PL 3.093/2021 tem origem numa sugestão legislativa originada no Portal e-Cidadania.

— A própria sociedade está instando o Parlamento, que o representa, para que legisle. (...) Quando você vê que um animal é um ser que sente e sofre, isso tem que ser levado em consideração — declarou Contarato.

Sofrimento animal

Diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Vânia Plaza Nunes exibiu vídeo das condições do transporte de bovinos em navios, destacando as condições sanitárias precárias que os animais enfrentam, e citou a recorrência de acidentes no transporte rodoviário de animais para os portos. Ela alertou para a falta de um protocolo sobre as condições de transporte, o que torna comuns situações de sofrimento animal e a disseminação de zoonoses relacionadas ao confinamento.

— Há risco de intoxicação, há quantidade de fezes e urina aumentadas naquele local, uma diminuição do oxigênio disponível (...). Na baixa de oxigênio, que é vital para a respiração de qualquer ser vivo, há comprometimento de habilidades motoras e cognitivas, baixíssimo grau ou ausência de bem-estar animal com sofrimento físico, mental e comportamental.

O diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Mercy For Animals no Brasil, George Sturaro, manifestou apoio ao PL 3093/2021. Ele mostrou dados sobre a frota marítima usada para transporte de animais, formada na maior parte por navios antigos que não foram projetados para a finalidade.

— A probabilidade de um navio transportador de animais vivos protagonizar um acidente marítimo é duas vezes maior que qualquer outro tipo de navio mercante.

Transição

Professora na Universidade do Estado do Mato Grosso, Maira Luiza Spanholi mostrou o resultado de pesquisa sobre os impactos do fim da exportação de animais vivos. Segundo os dados que apresentou, a transição para o processamento local de carne aumentaria o valor agregado da atividade econômica e geraria mais empregos.

— Estamos exportando o bovino vivo, que está gerando emprego, renda e arrecadação tributária em outro país.

A coordenadora do Grupo de Advocacia Animalista Voluntária e consultora jurídica da Agência de Notícias de Direitos Animais, Leticia Filpi, citou desastres ambientais envolvendo transporte de animais em navios e defendeu a intervenção do Estado contra a continuidade de atividades econômicas insustentáveis.

— A logística que envolve a exportação de animais vivos é cruel contra qualquer ser que sente e sofre.

Contra a proibição

O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) afirmou que a vigilância sanitária deve ser rigorosa sobre o confinamento em navios, mas criticou a possível proibição da exportação de animais vivos. Ele argumentou que o acompanhamento das condições de transporte marítimo é feito pelos países compradores, e eventuais maus-tratos aos animais geram prejuízo a quem os compra.

— A responsabilidade deles [exportadores] é até chegar e colocar esse animal no navio. Dali para frente, a responsabilidade é do importador.

Contarato, porém, citou a Constituição e o Código Penal para lembrar a obrigação do Estado brasileiro de reagir à crueldade contra os animais.

— Não basta simplesmente o Brasil ter uma postura de que não tem responsabilidade, ou que a responsabilidade vai até o embarque. (...) Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas mesmas penas.

A diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini, apoiou a posição de Bagattoli sobre a responsabilidade dos importadores, mas manifestou apoio à proibição da exportação de animais. Para ela, há “invisibilidade” em torno dessas transações.

— Por que não lançar um grande movimento, com impacto global, pelo fim da exportação de gado vivo? (...) Tem toda uma cadeia de corresponsáveis.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Davi: 'É o recorde de votação de autoridades para uma sessão deliberativa do Plenário' - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Davi comemora aprovação recorde de 24 indicações de autoridades
Reunião da comissão nesta terça, quando indicados foram sabatinados - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Aprovadas na CI, indicações para ANP e Aneel vão a Plenário
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Plínio diz que PEC da autonomia do BC garante proteção ao Pix
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
12°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 10°
12°

Sensação

3.3 km/h

Vento

97%

Umidade

Agro Niederle
Império
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
F&J Santos
APPATA
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Sala
APPATA
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Império
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Mercado do povo
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Seco
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Agro Niederle
Unimed
Tarzan
Sala
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 1 hora Câmara conclui discussão e votará nesta quarta-feira projeto que cria o Estatuto do Aprendiz
Há 2 horas Deputados analisam projeto que cria a carteira nacional de docente; acompanhe
Há 2 horas Câmara aprova projeto que cria a carteira nacional de docente
Há 2 horas Deputados analisam projeto que cria o Estatuto do Aprendiz; acompanhe
Há 2 horas Davi comemora aprovação recorde de 24 indicações de autoridades
Império
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Sala
APPATA
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 7 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 5 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 5 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
Raffaelli
Ponto Grill
Seco
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ipiranga
Ipiranga
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
Sala
Sicoob
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Seco
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
Rádio Municipal
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados