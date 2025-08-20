WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Ponto Grill
Império
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Raffaelli
Folha Popular
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Niederle
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Câmara

Deputados analisam projeto que cria o Estatuto do Aprendiz; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora o projeto que institui o Estatuto do Aprendiz, reformulando regras para o contrato de aprendizagem e garantind...

20/08/2025 00h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados analisa agora o projeto que institui o Estatuto do Aprendiz, reformulando regras para o contrato de aprendizagem e garantindo direitos do público-alvo, jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência.

Segundo acordo entre os partidos, a relatora, deputada Flávia Morais (PDT-GO), apresentará seu parecer nesta noite, e a votação da proposta ficará para esta quarta-feira (20). A medida consta do Projeto de Lei 6461/19, do ex-deputado André de Paula (PE).

De acordo com o substitutivo da relatora, caso a empresa demonstre que não é possível realizar as atividades práticas de aprendizagem em seu ambiente de trabalho ou em entidades concedentes de experiência prática, ela poderá deixar de contratar aprendizes e pagar parcela em dinheiro por, no máximo, 12 meses à Conta Especial da Aprendizagem Profissional (Ceap) no âmbito do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara conclui discussão e votará nesta quarta-feira projeto que cria o Estatuto do Aprendiz
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados analisam projeto que cria a carteira nacional de docente; acompanhe
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que cria a carteira nacional de docente
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
12°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 10°
12°

Sensação

3.3 km/h

Vento

97%

Umidade

Agro Niederle
Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Império
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Agro Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Raffaelli
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 57 minutos Câmara conclui discussão e votará nesta quarta-feira projeto que cria o Estatuto do Aprendiz
Há 2 horas Deputados analisam projeto que cria a carteira nacional de docente; acompanhe
Há 2 horas Câmara aprova projeto que cria a carteira nacional de docente
Há 2 horas Deputados analisam projeto que cria o Estatuto do Aprendiz; acompanhe
Há 2 horas Davi comemora aprovação recorde de 24 indicações de autoridades
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Império
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Sala
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 7 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 5 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 5 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicredi
Seco
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Sala
Fitness
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado Balestrin
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Agro Niederle
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados