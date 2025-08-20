WhatsApp

Comissão aprova concessão de botão do pânico para vítimas de violência doméstica

Proposta segue em análise na Câmara

20/08/2025 08h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou proposta que estabelece o uso de dispositivos móveis de alerta (botão do pânico) como recurso de proteção a mulheres em situação de violência doméstica. Pelo texto, elas serão incluídas em programa eletrônico de acionamento policial de emergência, por decisão da Justiça ou da polícia, o que lhe permitirá receber socorro imediato.

Hoje, os dispositivos móveis de alerta são utilizados por alguns estados para controlar o cumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha .

Conforme a proposta, o Dispositivo de Segurança Preventiva (DSP), ou botão do pânico, será concedido à vítima que não tenha smartphone para instalação de aplicativo que desempenhe a mesma função ou não possa pagar por pacote de dados com internet móvel.

A relatora, deputada Socorro Neri (PP-AC), defendeu a aprovação do Projeto de Lei 653/25 , do deputado Benes Leocádio (União-RN), e apensados, na forma de substitutivo. Ela fez alterações no projeto que não prejudicam o objetivo principal da medida. De acordo com o texto aprovado , o governo federal deve publicar relatório anual sobre o programa, abrangendo número de usuárias, uso efetivo, cobertura e resposta das autoridades.

Próximos passos
A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Municípios
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Derrubadas - RS
Alfabetiza Tchê e Criança Alfabetizada pautam formação regional da 21ª CRE
