Derrubadas

Alfabetiza Tchê e Criança Alfabetizada pautam formação regional da 21ª CRE

Educação

20/08/2025 09h48
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã de terça-feira, 19, o município de Derrubadas participou de um encontro de formação promovido pela 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), em Três Passos. A atividade reuniu os Articuladores do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada/Alfabetiza Tchê, com foco na apresentação e discussão do Plano de Trabalho Anual (PTA) – documento que orienta metas e estratégias para o fortalecimento da educação.

Durante a programação, foram debatidos índices educacionais, objetivos de aprendizagem e a execução das ações previstas no Programa Nacional Criança Alfabetizada e no Alfabetiza Tchê. As iniciativas têm como meta assegurar que todos os estudantes estejam alfabetizados até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

Representando Derrubadas, estiveram presentes a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Führ, e a professora Débora Togni dos Santos, que apresentaram o PTA elaborado no município. O documento reúne dados locais, estratégias e projetos planejados para 2025, contemplando governança e gestão, formações pedagógicas, infraestrutura, avaliações e boas práticas realizadas nas escolas municipais.

Para a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Führ, o encontro representou um espaço de troca e fortalecimento das políticas educacionais. Segundo ela, a integração entre os municípios contribui para consolidar o compromisso coletivo com a alfabetização e para garantir o direito à aprendizagem de todas as crianças.

VEJA TAMBÉM
- Inscrições para adesão de escolas ao Ensino Médio em Tempo Integral terminam na quinta-feira (21)
- Governo do Estado realiza pagamento do programa Todo Jovem na Escola e do Auxílio Material Escolar da EJA
Foto: Divulgação Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Derrubadas
