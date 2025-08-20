Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores

Na terça-feira, 13, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas realizou um encontro de formação do Programa Alfabetiza Tchê, voltado aos professores alfabetizadores das turmas de 1º e 2º ano das escolas municipais Duque de Caxias, Juscelino K. de Oliveira e Salto Grande.

A atividade, mediada pela formadora local, professora Raqueline Rigo Janke, teve como tema “Escrita na Alfabetização: apropriação do princípio alfabético” e contou com a presença da secretária municipal de Educação, professora Cristiane Führ, e da articuladora municipal do programa, professora Débora Togni dos Santos.

O Alfabetiza Tchê tem como objetivo garantir que todas as crianças da rede pública gaúcha estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

Durante o encontro, a secretária Cristiane Führ destacou a relevância do trabalho desenvolvido pelos professores alfabetizadores, ressaltando que cada avanço no processo de aprendizagem é resultado do empenho e dedicação dos educadores. A articuladora municipal, professora Débora Togni dos Santos, reforçou que a alfabetização é um esforço conjunto, que envolve professores, famílias, comunidade e gestão, todos comprometidos com a aprendizagem das crianças.

O encontro reforçou a importância da troca de práticas pedagógicas e do fortalecimento das estratégias de ensino, reafirmando o compromisso da rede municipal em priorizar a alfabetização como base para uma educação de qualidade.