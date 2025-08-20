Governo do Estado realiza pagamento do programa Todo Jovem na Escola e do Auxílio Material Escolar da EJA

Destinado aos alunos das escolas estaduais em situação de vulnerabilidade social, o TJE oferece auxílio financeiro para estimular a frequência escolar e a conclusão do Ensino Médio. Criado em 2021, o programa tem como objetivo principal combater a evasão escolar e apoiar os jovens na continuidade de seus estudos. Para ser contemplado, é necessário estar matriculado no Ensino Médio regular ou na modalidade EJA, pertencer a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até R$ 660, além de manter frequência mínima de 75% nas aulas. A seleção é automática, a partir das informações doCadÚnicoe da escola, sem necessidade de inscrição.

Repasses são feitos de março a dezembro

Os repasses mensais são feitos de março a dezembro para os estudantes do Ensino Médio regular e de forma semestral nos meses de março a julho e de setembro a janeiro para alunos da EJA, diretamente em um cartão de débito registrado no nome de cada estudante contemplado. Os beneficiários recebem R$ 150 por mês, no casodoEnsino Médio regular e EJA, e R$ 225 quando matriculados em tempo integral ou em cursos técnicos integrados.

Governador Eduardo Leite anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual Neste mês, além do pagamento das bolsas mensais, foi feito também o repasse do auxílio material escolar para estudantes da EJA, contemplando 5.104 jovens e adultos que estão retomando sua trajetória escolar. A medida reforça o compromisso do governo em ampliar o alcance do programa e apoiar diferentes trajetórias de ensino. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do Estado é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.



Texto: Ascom Seduc

Edição: Secom

Nenhum comentário 500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.

Mostrar mais comentários