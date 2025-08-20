WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Sala
Folha Popular
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Niederle
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Tarzan
Unimed
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Império
APPATA
Educação

Governo do Estado realiza pagamento do programa Todo Jovem na Escola e do Auxílio Material Escolar da EJA

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou, nesta quarta-feira (20/8), o pagamento da parcela mensal do programa Tod...

20/08/2025 10h54
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizou, nesta quarta-feira (20/8), o pagamento da parcela mensal do programa Todo Jovem na Escola (TJE). O investimento de R$ 12,2 milhões beneficia 75.163 estudantes da Rede Estadual, sendo 5.104 bolsas destinadas especificamente ao auxílio material escolar para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que se matricularam no segundo semestre de 2025.

Destinado aos alunos das escolas estaduais em situação de vulnerabilidade social, o TJE oferece auxílio financeiro para estimular a frequência escolar e a conclusão do Ensino Médio. Criado em 2021, o programa tem como objetivo principal combater a evasão escolar e apoiar os jovens na continuidade de seus estudos. Para ser contemplado, é necessário estar matriculado no Ensino Médio regular ou na modalidade EJA, pertencer a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até R$ 660, além de manter frequência mínima de 75% nas aulas. A seleção é automática, a partir das informações doCadÚnicoe da escola, sem necessidade de inscrição.

Repasses são feitos de março a dezembro

Os repasses mensais são feitos de março a dezembro para os estudantes do Ensino Médio regular e de forma semestral nos meses de março a julho e de setembro a janeiro para alunos da EJA, diretamente em um cartão de débito registrado no nome de cada estudante contemplado. Os beneficiários recebem R$ 150 por mês, no casodoEnsino Médio regular e EJA, e R$ 225 quando matriculados em tempo integral ou em cursos técnicos integrados.

Neste mês, além do pagamento das bolsas mensais, foi feito também o repasse do auxílio material escolar para estudantes da EJA, contemplando 5.104 jovens e adultos que estão retomando sua trajetória escolar. A medida reforça o compromisso do governo em ampliar o alcance do programa e apoiar diferentes trajetórias de ensino. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do Estado é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Inscrições para adesão de escolas ao Ensino Médio em Tempo Integral terminam na quinta-feira (21)
Foto: Divulgação Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Foto: Divulgação Alfabetiza Tchê e Criança Alfabetizada pautam formação regional da 21ª CRE
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
19°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima: 10°
19°

Sensação

4.4 km/h

Vento

63%

Umidade

Meganet
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Seco
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Sala
APPATA
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Tarzan
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Municípios
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Derrubadas - RS
Alfabetiza Tchê e Criança Alfabetizada pautam formação regional da 21ª CRE
Mercado Balestrin
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
Império
APPATA
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ponto Grill
F&J Santos
Seco
Sicoob
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 47 minutos Comissão aprova programa habitacional para profissionais da enfermagem
Há 47 minutos Senador Carlos Viana vai presidir a CPMI do INSS; deputado Alfredo Gaspar será o relator
Há 47 minutos CAS aprova Lenise Secchin para a Agência Nacional de Saúde
Há 47 minutos Comissão aprova regras para o uso de redes privadas virtuais
Há 47 minutos Comissão aprova agravamento de pena para tráfico dirigido a pessoas em situação de rua
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
Fitness
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
4
Há 7 dias A bola está com o Congresso, diz Lula sobre pacote contra tarifaço
5
Há 7 dias Edson Fachin é eleito presidente do STF; Moraes será o vice
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Seco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Sala
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Seco
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Sicredi
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados