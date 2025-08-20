WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Seco
Meganet
Fitness
Ipiranga
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Raffaelli
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Niederle
Mercado Balestrin
Império
Ponto Grill
Câmara

Motta designa deputado Lafayette de Andrada para relator da proposta sobre prerrogativas parlamentares

Decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara dos Deputados desta terça-feira (19)

20/08/2025 11h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), designou o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) como relator de Plenário da Proposta de Emenda à Constituição sobre as prerrogativas dos deputados federais e senadores ( PEC 3/21 ). No que couber, a proposta também se aplica a deputados estaduais.

Em decisão publicada no Diário Oficial da Câmara dos Deputados desta terça-feira (19), Motta afirma que a legislatura atual não está condicionada às conclusões a que tenham chegado os membros de legislaturas anteriores sobre qualquer matéria ou textos que tenham produzido.

“Oportuno ressaltar que cumpre ao relator ser construtor de caminhos que levem a um texto-base capaz de orientar a deliberação da matéria, ensejando o entendimento entre as diversas forças políticas ou, ao menos, a tomada da decisão possível, considerado o panorama partidário que compõe a Casa”, afirmou o presidente.

Entenda a PEC
Conforme a proposta, somente poderá haver prisão em flagrante dos parlamentares nos casos de crimes inafiançáveis citados explicitamente pela Constituição: racismo, crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

A PEC proíbe a prisão cautelar por decisão monocrática, ou seja, de um único ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A PEC 3/21 foi apresentada após a prisão do ex-deputado Daniel Silveira, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e só depois confirmada pelos demais ministros.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova programa habitacional para profissionais da enfermagem
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Senador Carlos Viana vai presidir a CPMI do INSS; deputado Alfredo Gaspar será o relator
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para o uso de redes privadas virtuais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
19°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima: 10°
19°

Sensação

4.4 km/h

Vento

63%

Umidade

Fitness
Seco
Sicoob
Seu Manoel
Tarzan
Império
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
Unimed
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Império
Lazzaretti
Municípios
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Derrubadas - RS
Alfabetiza Tchê e Criança Alfabetizada pautam formação regional da 21ª CRE
Sicoob
Raffaelli
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Seu Manoel
Seco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
APPATA
Meganet
Fitness
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 47 minutos Comissão aprova programa habitacional para profissionais da enfermagem
Há 47 minutos Senador Carlos Viana vai presidir a CPMI do INSS; deputado Alfredo Gaspar será o relator
Há 47 minutos CAS aprova Lenise Secchin para a Agência Nacional de Saúde
Há 47 minutos Comissão aprova regras para o uso de redes privadas virtuais
Há 47 minutos Comissão aprova agravamento de pena para tráfico dirigido a pessoas em situação de rua
Lazzaretti
F&J Santos
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Fitness
Império
APPATA
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
4
Há 7 dias A bola está com o Congresso, diz Lula sobre pacote contra tarifaço
5
Há 7 dias Edson Fachin é eleito presidente do STF; Moraes será o vice
Ipiranga
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Fitness
Império
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
APPATA
Meganet
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Seco
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Império
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados