WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Rádio Municipal
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Niederle
Ipiranga
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Fitness
Câmara

Comissão aprova criação de sistema de busca de foragidos por videomonitoramento

A Câmara dos Deputados continua discutindo o projeto de lei

20/08/2025 13h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1903/25, que institui o Sistema Nacional de Busca de Foragidos por Videomonitoramento.

O objetivo é integrar bases de dados da Justiça com câmeras de monitoramento já existentes em todo o país, permitindo a identificação e a captura de indivíduos com mandado de prisão em aberto.

O texto prevê o uso de tecnologia de reconhecimento facial e, ainda, a celebração de convênios com estados e municípios. O sistema seria operacionalizado pelos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), em cooperação com o Ministério Público e demais entidades competentes.

Solução eficiente
Apresentado pelo deputado Zucco (PL-RS), a proposta foi aprovada por recomendação do relator, deputado Sanderson (PL-RS). Para ele, a modernização dos métodos de busca e captura de foragidos é uma necessidade diante do alto número de mandados de prisão não cumpridos no Brasil.

“O uso de tecnologia de reconhecimento facial integrada a sistemas de videomonitoramento urbano, já adotado com êxito em diversas unidades da federação e em outros países, mostra-se uma solução eficiente para localizar e prender foragidos da Justiça”, afirmou.

Sanderson observou ainda que a proposta estabelece salvaguardas importantes, ao prever que o sistema será limitado à identificação de pessoas com mandado de prisão em aberto, com respeito à privacidade e proporcionalidade no uso da tecnologia.

O deputado também destacou que o texto não cria despesas obrigatórias nem impõe obrigações imediatas, limitando-se a autorizar convênios e a promover a integração de tecnologias já existentes.

Próximos passos
O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado por deputados e senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova programa habitacional para profissionais da enfermagem
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Senador Carlos Viana vai presidir a CPMI do INSS; deputado Alfredo Gaspar será o relator
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova regras para o uso de redes privadas virtuais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
19°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima: 10°
19°

Sensação

4.4 km/h

Vento

63%

Umidade

Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Tarzan
Meganet
Seco
Raffaelli
Fitness
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Raffaelli
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Agro Niederle
APPATA
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Municípios
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Derrubadas - RS
Alfabetiza Tchê e Criança Alfabetizada pautam formação regional da 21ª CRE
Mercado Balestrin
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Seco
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Últimas notícias
Há 48 minutos Comissão aprova programa habitacional para profissionais da enfermagem
Há 48 minutos Senador Carlos Viana vai presidir a CPMI do INSS; deputado Alfredo Gaspar será o relator
Há 48 minutos CAS aprova Lenise Secchin para a Agência Nacional de Saúde
Há 48 minutos Comissão aprova regras para o uso de redes privadas virtuais
Há 48 minutos Comissão aprova agravamento de pena para tráfico dirigido a pessoas em situação de rua
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Unimed
Sicredi
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
4
Há 7 dias A bola está com o Congresso, diz Lula sobre pacote contra tarifaço
5
Há 7 dias Edson Fachin é eleito presidente do STF; Moraes será o vice
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Império
Fitness
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Seco
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Mercado do povo
Raffaelli
Lazzaretti
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Unimed
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados