Meio Ambiente

Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde de SC é homenageada em Sessão Solene na Alesc

Foto: Lucas Gabriel Diniz / Agência ALA Secretaria do Meio Ambiente e de Economia Verde de Santa Catarina foi uma das entidades homenageadas durant...

20/08/2025 15h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Lucas Gabriel Diniz / Agência AL

A Secretaria do Meio Ambiente e de Economia Verde de Santa Catarina foi uma das entidades homenageadas durante a Sessão Solene na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), que celebrou os 60 anos de história da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). A homenagem foi recebida pelo secretário do Meio Ambiente e de Economia Verde de Santa Catarina, Emerson Stein e pelo secretário adjunto, Guilherme Dallacosta.

“É sempre muito especial retornar a esta Casa Legislativa onde estive como deputado estadual, agora, na condição de secretário da pasta de Meio Ambiente do Governo Estado, para receber, neste momento de comemoração, essa importante homenagem que reconhece a trajetória de dedicação ao desenvolvimento sustentável da nossa secretaria. Divido esse reconhecimento com toda a nossa equipe de diretores, gerentes e demais colaboradores do time SEMAE”, comenta o secretário da pasta, Emerson Stein.

A indicação da SEMAE para a homenagem foi um reconhecimento à parceria e contribuição da pasta de Meio Ambiente estadual ao longo dos 60 anos de história da Udesc. A Sessão Especial foi uma proposição da deputada Luciane Carminatti e a homenagem foi entregue no Plenário Deputado Osni Régis, em Florianópolis. Outras 15 instituições e ex-reitores também receberam o reconhecimento.

Tenente Portela - RS
Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
