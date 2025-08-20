WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Sala
Ponto Grill
Império
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
Niederle
Folha Popular
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Senado Federal

Vai a Plenário aumento de pena para fornecimento de droga ou bebida a menor

Quem entregar álcool ou drogas a crianças e adolescentes poderá ter punição maior caso haja o consumo da substância. É o que aprovou a Comissão de ...

20/08/2025 16h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O projeto foi relatado pela senadora Margareth Buzetti - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
O projeto foi relatado pela senadora Margareth Buzetti - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Quem entregar álcool ou drogas a crianças e adolescentes poderá ter punição maior caso haja o consumo da substância. É o que aprovou a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (20). O projeto de lei ainda precisa passar pelo Plenário, que também analisará pedido de urgência para o texto.

O PL 942/2024 aumenta de um terço a metade a pena que hoje é de multa e dois a quatro anos de detenção — tipo de prisão menos severa. O Estatuto da Criança e do Adolescente atualmente pune a entrega do produto independentemente do consumo.

A alteração do estatuto permitirá ao juiz aumentar a punição com base na intensidade do dano causado, na avaliação da relatora, a senadora Margareth Buzetti (Sem Partido-MT).

— O projeto avança ao reconhecer que, quando há de fato o consumo da substância, o resultado da conduta é significativamente mais grave. Os riscos à saúde física e psíquica do menor deixam de ser meramente potenciais e se tornam reais e imediatos, com efeitos que podem perdurar por toda a vida — disse.

O projeto, da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), chegou ao Senado em abril. Antes da CCJ, o texto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos em julho. O relatório da CDH, elaborado pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), aponta que mais de um terço dos adolescentes de 13 ou 14 anos já experimentou bebidas alcoólicas, segundo divulgação do IBGE em 2021.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O projeto, do senador Marcos Valério, foi relatado pelo senador Zequinha Marinho - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CDH aprova anulação de decreto sobre poder de polícia da Funai
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Moro diz que sua emenda preservou Lei da Ficha Limpa
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Humberto afirma que brasileiros reprovam articulação de Bolsonaro nos EUA
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
14°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima: 10°
14°

Sensação

1.63 km/h

Vento

88%

Umidade

Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
Raffaelli
Seco
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Império
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Sicredi
Fitness
Ipiranga
Sala
Mecânica Jaime
Tarzan
Raffaelli
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
APPATA
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Últimas notícias
Há 36 minutos CDH aprova anulação de decreto sobre poder de polícia da Funai
Há 36 minutos Moro diz que sua emenda preservou Lei da Ficha Limpa
Há 36 minutos Humberto afirma que brasileiros reprovam articulação de Bolsonaro nos EUA
Há 36 minutos CDH aprova regras para exploração mineral em terras indígenas
Há 36 minutos Paim destaca apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
Império
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 1 dia Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 6 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Raffaelli
Meganet
Sicoob
Sala
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Sicredi
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados