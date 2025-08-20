WhatsApp

Senado Federal

Após cobrar investimento em portos e hidrovias, CI aprova indicados à Antaq

Os desafios do transporte aquaviário, da logística portuária à vida cotidiana das comunidades ribeirinhas, marcaram a sabatina dos indicados à Agên...

20/08/2025 17h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Frederico Carvalho Dias, Renata Sousa Cordeiro e o senador Wellington Fagundes na sabatina - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Frederico Carvalho Dias, Renata Sousa Cordeiro e o senador Wellington Fagundes na sabatina - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Os desafios do transporte aquaviário, da logística portuária à vida cotidiana das comunidades ribeirinhas, marcaram a sabatina dos indicados à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) na Comissão de Infraestrutura (CI) nesta quarta-feira (20).

Senadores cobraram eficiência e compromisso com investimentos no setor, apontado como estratégico para o desenvolvimento do país.

— O Brasil gasta muito e gasta mal. Os nossos portos estão ficando paralisados. A responsabilidade de vocês é enorme, e eu espero que tenham muito sucesso nas agências, confio em vocês — afirmou a senadora Margareth Buzetti (sem partido-MT).

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) ressaltou que, na Amazônia, o transporte aquaviário é essencial.

— Na nossa região, o que nos resta são as hidrovias, por meio dos portos. Lamentavelmente, a realidade é triste, e temos várias pendências com a Antaq — citou.

Após os debates, os senadores aprovaram por unanimidade os nomes de Frederico Carvalho Dias, indicado a diretor-geral ( MSF 43/2025 ), e de Renata Sousa Cordeiro, para a Ouvidoria ( MSF 36/2025 ).

Regulação

Frederico Carvalho Dias destacou a importância da segurança regulatória e previsibilidade para atrair investimentos privados.

— A Antaq tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável do setor. No Novo PAC [Programa de Aceleração do Crescimento], mais de 70% dos recursos para transportes vêm da iniciativa privada, o que exige um ambiente de negócios saudável — esclareceu.

Indicada para a Ouvidoria da Antaq, Renata Sousa Cordeiro disse que pretende transformar a área em um espaço ativo de diálogo com a sociedade.

— A Ouvidoria não é apenas um canal de reclamações, é uma ponte de confiança entre a sociedade e a agência — declarou.

