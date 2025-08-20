WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Mercado do povo
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Folha Popular
Ipiranga
APPATA
Sala
Ponto Grill
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Império
Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Senado Federal

Kajuru destaca saída do Brasil do Mapa da Fome

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (20), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) comemorou a saída do Brasil do Mapa da Fome da Organização d...

20/08/2025 18h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (20), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) comemorou a saída do Brasil do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Ele destacou que, segundo relatório divulgado em julho por agências da ONU, no triênio 2022-2024 menos de 2,5% da população esteve em risco de subalimentação, índice que recoloca o país fora da lista de nações com fome crônica.

Defender a Constituição é também batalhar pelo respeito ao direito humano à alimentação adequada, digna. Assim, só posso aplaudir o fato de o Brasil ter saído novamente do Mapa da Fome, de acordo com o critério técnico adotado pelos países membros da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. A informação consta do último relatório O Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo, produzido em conjunto por cinco agências da ONU e divulgado há menos de um mês, durante o nosso recesso— afirmou.

O senador lembrou que o Brasil havia deixado o Mapa em 2014, mas voltou em 2021 em razão da pandemia e da redução das políticas de proteção social. Para Kajuru, o novo resultado é fruto de medidas que fortaleceram o salário mínimo, reduziram o desemprego e aumentaram a renda média da população. Ele ressaltou ainda o papel do Ministério do Desenvolvimento Social, sob comando do ministro Wellington Dias, na execução do Plano Brasil Sem Fome e de programas voltados à agricultura familiar, alimentação escolar e distribuição de refeições.

— Presidente Lula, seja grandioso e reconheça que, sem o Wellington Dias no Ministério, isso não teria acontecido em relação ao combate à fome. É ele o responsável maior pela execução do Plano Brasil Sem Fome, que engloba uma série de ações e programas com o objetivo de proporcionar dignidade e bem-estar a uma extensa camada da nossa população — disse Kajuru.

Apesar do avanço, o parlamentar alertou que 35 milhões de brasileiros ainda vivem em insegurança alimentar, conforme dados da ONU.

Como um país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo pode permitir que milhões de pessoas não tenham acesso à comida? Pergunto: será que existe algo mais prioritário do que alimentar todos os brasileiros? Combater a fome é fazer valer um direito humano básico— declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O projeto, do senador Marcos Valério, foi relatado pelo senador Zequinha Marinho - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CDH aprova anulação de decreto sobre poder de polícia da Funai
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Moro diz que sua emenda preservou Lei da Ficha Limpa
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Humberto afirma que brasileiros reprovam articulação de Bolsonaro nos EUA
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
14°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima: 10°
14°

Sensação

1.63 km/h

Vento

88%

Umidade

Meganet
Unimed
Ipiranga
APPATA
Mercado do povo
Seco
Império
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Unimed
Tarzan
Sala
Sicredi
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Ipiranga
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Seco
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Sicredi
APPATA
Unimed
Últimas notícias
Há 36 minutos CDH aprova anulação de decreto sobre poder de polícia da Funai
Há 37 minutos Moro diz que sua emenda preservou Lei da Ficha Limpa
Há 37 minutos Humberto afirma que brasileiros reprovam articulação de Bolsonaro nos EUA
Há 37 minutos CDH aprova regras para exploração mineral em terras indígenas
Há 37 minutos Paim destaca apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Tarzan
F&J Santos
Agro Niederle
Ipiranga
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Seco
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Império
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 1 dia Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 6 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Agro Niederle
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Tarzan
Império
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Tarzan
Mercado do povo
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados