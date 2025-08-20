WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Seco
Ponto Grill
Império
Sicoob
APPATA
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Niederle
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Câmara

Ministro dos Transportes volta a defender fim a obrigatoriedade dos cursos de formação de condutores

Assunto será discutido em Comissão Geral na Câmara dia 3 de setembro

20/08/2025 18h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

O ministro dos Transportes, Renan Filho, voltou a defender nesta quarta-feira (20), na Câmara dos Deputados, o fim da obrigatoriedade dos cursos de formação teórica e prática para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“O Brasil tem, ao mesmo tempo, uma CNH cara e muitos acidentes de trânsito. Então, qual é o problema: a formação está ruim, apesar de cara, ou muita gente está dirigindo sem carteira porque não pode pagar?”, questionou o ministro.

Ele criticou os atuais cursos de formação, que em geral usam carros com transmissão manual, embora já seja comum o câmbio automático. “O cidadão é obrigado a fazer autoescola em um carro que ninguém mais tem”, comentou.

“Esse debate tomou conta das ruas, e 70% são favoráveis”, afirmou Renan Filho. “É um debate sobre inclusão, porque o modelo atual é excludente”, disse. Hoje, segundo pesquisa , 49% dos condutores inabilitados não poderiam pagar pela CNH.

A Câmara dos Deputados agendou para o dia 3 de setembro a realização, no Plenário, de comissão geral sobre a formação de condutores . Atualmente, 283 propostas estão em análise (incluindo o Projeto de Lei 8085/14 , do Senado, e apensados).

Riscos e empregos
O deputado Luiz Carlos Busato (União-RS) questionou o ministro sobre os riscos do fim da exigência dos cursos de formação. Para Busato, a medida poderá afetar o grau de capacitação dos motoristas, além de impactar o mercado de trabalho.

Em uma nota pública, a Federação Nacional das Autoescolas do Brasil (Feneauto) já informou temer o fechamento de 15 mil empresas, com a extinção de 300 mil postos de trabalho. Apontou, ainda, um retrocesso na educação para o trânsito.

“Eu defendo a permanência da autoescola, só não defendo a obrigação de fazer uma”, reagiu Renan Filho. Em países como Estados Unidos, Canadá, México e Índia, não há obrigatoriedade de cursos de formação de condutores, disse ele.

Audiência pública
O ministro Renan Filho esteve na Comissão de Viação e Transportes a pedido do presidente do colegiado, deputado Mauricio Neves (PP-SP), com apoio de Afonso Hamm (PP-RS), Helena Lima (MDB-RR) e Leônidas Cristino (PDT-CE).

Entre outros temas, Renan Filho abordou os investimentos da pasta. Segundo ele, nos dois últimos anos, as ações do ministério somaram R$ 29,7 bilhões, quase a mesma quantia aplicada pela gestão anterior em quatro anos (R$ 32,3 bilhões).

Participaram da reunião os deputados Alexandre Guimarães (MDB-TO), Bebeto (PP-RJ), Domingos Sávio (PL-MG), Eriberto Medeiros (PSB-PE), Gilson Daniel (Pode-ES), Hildo Rocha (MDB-MA), Hugo Leal (PSD-RJ), Juninho do Pneu (União-RJ), Kiko Celeguim (PT-SP), Paulo Guedes (PT-MG), Thiago de Joaldo (PP-SE) e Zé Trovão (PL-SC).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Marina Ramos/Câmara dos Deputados Alckmin apresenta a Motta propostas legislativas prioritárias do governo em defesa das exportações
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Em debate na Câmara, exportadores detalham impacto das tarifas dos EUA
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Especialistas pedem aprovação de projeto sobre proteção de crianças em ambiente digital
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
14°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima: 10°
14°

Sensação

1.63 km/h

Vento

88%

Umidade

Império
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seco
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
APPATA
Sala
Meganet
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Ipiranga
Mercado Balestrin
Império
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Meganet
Sicoob
Sala
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicredi
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
Seco
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 37 minutos CDH aprova anulação de decreto sobre poder de polícia da Funai
Há 37 minutos Moro diz que sua emenda preservou Lei da Ficha Limpa
Há 37 minutos Humberto afirma que brasileiros reprovam articulação de Bolsonaro nos EUA
Há 37 minutos CDH aprova regras para exploração mineral em terras indígenas
Há 37 minutos Paim destaca apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Império
Tarzan
Fitness
Sala
Seco
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Meganet
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 1 dia Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 6 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
Unimed
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Sala
Sicoob
Seco
APPATA
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
Sicredi
Império
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados