WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
Império
Folha Popular
APPATA
Rádio Municipal
Niederle
Sala
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Seco
Seu Manoel
Unimed
Tenente Portela

Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história

Administração

20/08/2025 18h50
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Em comemoração aos 70 anos de emancipação político-administrativa de Tenente Portela, celebrados em 18 de agosto, foi realizada, no dia 19, a primeira entrega da Comenda de Honra ao Mérito Monsenhor Albino Ângelo Busato. A solenidade aconteceu no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por proposição do deputado estadual Professor Bonatto.

Instituída por lei municipal, a honraria tem o objetivo de reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento social, econômico, cultural e humano do município. Na edição inaugural, foram homenageados Guido Tafarel, Vendelino de Carli e Mirna Teresinha Kinsel Brancks, além do ex-prefeito Arthur Ambros (in memoriam), lembrado pelo legado deixado à comunidade.

O evento reuniu autoridades estaduais e municipais, além de representantes da sociedade portelense. Entre os pronunciamentos, destacaram-se as manifestações do deputado Professor Bonatto, dos homenageados, da deputada estadual Delegada Nadine e do prefeito Rosemar Sala. Em sua fala, o prefeito ressaltou as conquistas alcançadas ao longo de sete décadas e destacou a união do povo portelense como fator essencial para o desenvolvimento da cidade.

A entrega da comenda inaugura uma nova tradição nas comemorações do aniversário de Tenente Portela, reafirmando o reconhecimento da comunidade àqueles que ajudaram a construir sua história.

  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
  • Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Imagem de Arquivo/Agência Brasil Polícia Federal combate tráfico internacional de drogas em Guarulhos
© Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil Polícia age em 6 estados combatendo golpe do falso advogado
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Ciclone extratropical causa chuva e rajadas de vento no Sul
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
14°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima: 10°
14°

Sensação

1.63 km/h

Vento

88%

Umidade

Seco
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Império
Lazzaretti
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
Mercado do povo
Unimed
Tarzan
Império
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Unimed
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Agro Niederle
Seco
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
Fitness
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Últimas notícias
Há 37 minutos CDH aprova anulação de decreto sobre poder de polícia da Funai
Há 37 minutos Moro diz que sua emenda preservou Lei da Ficha Limpa
Há 37 minutos Humberto afirma que brasileiros reprovam articulação de Bolsonaro nos EUA
Há 37 minutos CDH aprova regras para exploração mineral em terras indígenas
Há 37 minutos Paim destaca apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul
Mercado do povo
Sicoob
Seco
Império
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Agro Niederle
Ipiranga
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 1 dia Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 6 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
Ipiranga
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
Seco
Meganet
Sicoob
Tarzan
Império
APPATA
Seco
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Sicoob
Sicredi
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Tarzan
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados