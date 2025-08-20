Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história

Em comemoração aos 70 anos de emancipação político-administrativa de Tenente Portela, celebrados em 18 de agosto, foi realizada, no dia 19, a primeira entrega da Comenda de Honra ao Mérito Monsenhor Albino Ângelo Busato. A solenidade aconteceu no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, por proposição do deputado estadual Professor Bonatto.

Instituída por lei municipal, a honraria tem o objetivo de reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento social, econômico, cultural e humano do município. Na edição inaugural, foram homenageados Guido Tafarel, Vendelino de Carli e Mirna Teresinha Kinsel Brancks, além do ex-prefeito Arthur Ambros (in memoriam), lembrado pelo legado deixado à comunidade.

O evento reuniu autoridades estaduais e municipais, além de representantes da sociedade portelense. Entre os pronunciamentos, destacaram-se as manifestações do deputado Professor Bonatto, dos homenageados, da deputada estadual Delegada Nadine e do prefeito Rosemar Sala. Em sua fala, o prefeito ressaltou as conquistas alcançadas ao longo de sete décadas e destacou a união do povo portelense como fator essencial para o desenvolvimento da cidade.

A entrega da comenda inaugura uma nova tradição nas comemorações do aniversário de Tenente Portela, reafirmando o reconhecimento da comunidade àqueles que ajudaram a construir sua história.