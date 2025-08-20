WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Raffaelli
Niederle
Seco
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Império
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Sala
Folha Popular
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Senado Federal

Chico Rodrigues defende derrubada de vetos à Lei de Licenciamento Ambiental

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (20), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) manifestou preocupação com os vetos presidenciais à nova ...

20/08/2025 19h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (20), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) manifestou preocupação com os vetos presidenciais à nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental , originada do PL 2.159/2021 . O parlamentar afirmou que os dispositivos vetados comprometem o espírito da norma, cujo objetivo é simplificar e dar celeridade aos processos de licenciamento ambiental no país.

— Sob a plácida justificativa de “preservar os pilares constitucionais da proteção ambiental”, a imposição dos vetos dilacerou o próprio espírito da lei, que é conferir uma nova dinâmica à concessão de licenças ambientais — afirmou.

Rodrigues destacou que o texto foi construído com ampla participação parlamentar, sob relatoria da senadora Tereza Cristina (PP-MS) e do senador Confúcio Moura (MDB-RO), e incorporou emendas de senadores de diferentes espectros ideológicos. Entre os pontos que considerou mais críticos está o veto à criação da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso, instrumento que permitiria a simplificação do licenciamento para empreendimentos de menor impacto.

Para o senador, esse veto traz prejuízos diretos à Região Norte, atrasando, por exemplo, as obras do Linhão de Tucuruí, que liga o Pará a Roraima, e a pavimentação da BR-319, entre Amazonas e Rondônia. Segundo Chico Rodrigues, o licenciamento simplificado é essencial para destravar projetos de infraestrutura e atrair investimentos.

— Creio que o presidente da República foi mal assessorado em relação a essa lei, ouviu alguém que tem uma visão mais ideológica e não alinhada com o Brasil que produz e trabalha. Houve insensibilidade em relação ao alcance e à qualidade da nova legislação aprovada no Congresso Nacional. E cabe a nós, parlamentares, representantes do povo e dos estados brasileiros, dar a última palavra sobre esse tema.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O projeto, do senador Marcos Valério, foi relatado pelo senador Zequinha Marinho - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CDH aprova anulação de decreto sobre poder de polícia da Funai
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Moro diz que sua emenda preservou Lei da Ficha Limpa
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Humberto afirma que brasileiros reprovam articulação de Bolsonaro nos EUA
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
14°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima: 10°
14°

Sensação

1.63 km/h

Vento

88%

Umidade

Sicoob
Unimed
Seu Manoel
Sala
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Sicoob
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
F&J Santos
Sala
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Ipiranga
Império
APPATA
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 37 minutos CDH aprova anulação de decreto sobre poder de polícia da Funai
Há 37 minutos Moro diz que sua emenda preservou Lei da Ficha Limpa
Há 37 minutos Humberto afirma que brasileiros reprovam articulação de Bolsonaro nos EUA
Há 37 minutos CDH aprova regras para exploração mineral em terras indígenas
Há 37 minutos Paim destaca apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Seco
Mercado do povo
Sicredi
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Unimed
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
Tarzan
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 6 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 1 dia Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 6 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
Unimed
Império
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Seco
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Unimed
Sala
Império
Seu Manoel
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados