Agricultura

Famílias de agricultores de Otacílio Costa garantem acesso à água com apoio do Projeto Água para Todos

Foto: Andréia Oliveira/SapeA espera de anos chegou ao fim para 14 famílias de agricultores do município de Otacílio Costa, que aguardavam solução p...

20/08/2025 19h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Andréia Oliveira/Sape

A espera de anos chegou ao fim para 14 famílias de agricultores do município de Otacílio Costa, que aguardavam solução para falta de água. Nessa semana, os produtores assinaram na Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) contratos do Projeto Água para Todos para acessar recursos que irão garantir a perfuração de poços rasos. Até julho deste ano, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 39,4 milhões no Programa Água no Campo SC, que compreende os projetos Água para Todos e “Protegendo o Solo e Cultivando Água — um aumento de quase 400% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Projeto Água para Todos oferece financiamento de até R$ 100 mil por propriedade, com pagamento em quatro parcelas com um ano de carência. Famílias que quitam as parcelas até a data de vencimento recebem um desconto de 50% em cada parcela. “A procura pelo Programa Água no Campo aumentou significativamente, os agricultores estão investindo na prevenção para enfrentar as estiagens e buscando segurança hídrica. Esse é um dos caminhos para levar água, autonomia e sustentabilidade para as propriedades rurais catarinenses”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

Os produtores de Otacílio Costa elaboraram projetos individuais com apoio técnico da Epagri, totalizando R$ 112 mil em investimentos. Eles irão aplicar os recursos na perfuração de poços rasos — uma solução eficiente para regiões afetadas pela escassez de água, especialmente em períodos de estiagem. Com os recursos, será possível adquirir tubulações, motobombas, caixas d’água e demais itens necessários para o funcionamento dos poços.

O produtor Donizete Carvalho Antunes vive do cultivo de milho e da bovinocultura de leite e celebrou a conquista. “Temos muita falta de água, principalmente quando está muito quente. Faz tempo que a gente está esperando esse poço. Vai trazer muito benefício e segurança para nossa propriedade e também para os vizinhos, com água para consumo animal e humano”, destaca.

O presidente da Epagri, Dirceu Leite, destaca o trabalho em conjunto para que os programas tenham resultados concretos. “São nossos extensionistas, presentes em cada município catarinense, que escutam os agricultores, elaboram os projetos e acompanham cada etapa, garantindo que iniciativas como o Água para Todos realmente cheguem a quem precisa. É esse trabalho de proximidade que faz a diferença na vida do produtor rural catarinense”, ressalta Leite.

A reunião de assinatura dos contratos conduzida pelo secretário Chiodini contou com a presença do presidente da Epagri Dirceu Leite e equipe; do prefeito de Otacílio Costa Fabiano de Souza, vereadores, agricultores beneficiados e lideranças.

Programa Água no Campo SC

O Programa Água no Campo SC se divide nos Projetos “Água para Todos” e “Protegendo o Solo e Cultivando Água”. Na linha “Protegendo o Solo e Cultivando Água”, o incentivo se destina aos produtores rurais na preservação do meio ambiente por meio de práticas conservacionistas do solo e da água. Se enquadram beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf.

O investimento é voltado ao isolamento e recuperação de mata ciliar, proteção e recuperação de nascentes, terraceamento e cobertura de solo. O limite de enquadramento individual é de até R$ 30 mil por família e coletivo até R$ 100 mil. Os beneficiários têm cinco anos para pagamento, divididos em quatro parcelas anuais sem juros, com subvenção de 50% da parcela paga em dia.

Informações à imprensa:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393 (49) 99938 6966

