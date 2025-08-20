Daniella anuncia parceria da Coca-Cola para combate à violência contra a mulher

A senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) destacou em Plenário, nesta quarta-feira (20), a assinatura de uma parceria entre o programa Antes que Aconteça e a empresa Coca-Cola, por meio da Solar Coca-Cola. O programa, criado pelo Congresso Nacional, atua na prevenção à violência contra a mulher, com foco em educação, capacitação profissional, empreendedorismo feminino e acolhimento.

— A Coca-Cola abraça oAntes que Aconteçaatravés do Solar Coca-Cola, que atua no Nordeste, no Norte e também em regiões como Minas Gerais e Mato Grosso. Essa parceria vai impulsionar ações de divulgação e capacitação, levando informação e oportunidades para milhares de mulheres — anunciou a senadora.

Daniella Ribeiro ressaltou que o programa já está presente na Paraíba, estado pioneiro na implantação das salas lilás, espaços de acolhimento voltados às vítimas de violência. Segundo a parlamentar, a articulação institucional envolveu o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e governos estaduais. Ela também destacou a importância de garantir recursos orçamentários ao programa e incentivou outros parlamentares a destinarem emendas para garantir a expansão da iniciativa.

A senadora alertou ainda para os dados alarmantes de feminicídio no Brasil, de quatro casos por dia, de acordo com o Mapa da Violência de 2024. Ao reforçar a importância da atuação conjunta de mulheres e homens no combate ao problema, Daniella conclamou a sociedade a assumir um papel ativo na transformação dessa realidade. A parceria com a Coca-Cola será lançada simultaneamente em Brasília, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo.