WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Folha Popular
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Ponto Grill
Sala
APPATA
Seu Manoel
Seco
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
Niederle
Fitness
Senado Federal

CDH: vítima de violência doméstica terá que ser avisada sobre liberação de agressor

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (20) projeto que prevê que, em casos de violência contra a mulher, a liberação do a...

20/08/2025 21h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Ivete explicou que, sem notificação, mulheres vítimas de violência são surpreendidas por agressores - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Ivete explicou que, sem notificação, mulheres vítimas de violência são surpreendidas por agressores - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (20) projeto que prevê que, em casos de violência contra a mulher, a liberação do acusado e a retirada de medidas protetivas só terão efeito depois que a vítima for notificada. O PL 2.206/2022 , que veio da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável da senadora Ivete da Silveira (MDB-SC) e segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Segundo Ivete, é comum o agressor ser liberado e a vítima só tomar conhecimento quando o encontra na rua. Ela afirma que a proposta busca tornar a Lei Maria da Penha mais eficaz. A lei já prevê a notificação, mas não define como ela deve ser feita.

— A proposição tem o objetivo de garantir que a vida da mulher não esteja em risco por falhas de comunicação entre as instâncias judiciais e a vítima ou seus representantes, assegurando que ela terá ciência das mudanças processuais — explicou a relatora.

Quando se tratar de atos relacionados à saída do acusado de agressão da prisão ou à retirada de medidas protetivas, a notificação deverá ser feita prioritariamente à vítima. A eficácia desses atos dependerá da notificação, salvo se o oficial de justiça comprovar a impossibilidade, caso em que a notificação será realizada ao advogado ou defensor público. O projeto ainda estabelece que a vítima não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor.

O autor do projeto foi o ex-deputado Fábio Trad (MS)

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira

agressao.png

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O ex-senador Edison Lobão durante o lançamento de seu livroMemórias e Testemunhos – Revelações Políticas Memórias e Testemunhos: livro de Edison Lobão traz fatos da democracia brasileira
A indicação recebeu 48 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado José Fernando de Mendonça Gomes Júnior é aprovado para diretoria da ANM
Paim leu o relatório: regra já tem o reconhecimento do STF, mas ainda não está na legislação - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Juiz não poderá marcar audiência de retratação sem pedido da vítima
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 10°
12°

Sensação

0.84 km/h

Vento

97%

Umidade

Fitness
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Sicoob
Sala
Meganet
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Meganet
Mercado do povo
F&J Santos
Agro Niederle
Império
Fitness
Tarzan
Últimas notícias
Há 35 minutos Saiba mais sobre o projeto de combate à exploração de crianças em redes sociais
Há 35 minutos Projeto aprovado proíbe provedores de monetizar conteúdo que viole direitos da criança
Há 35 minutos Câmara aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais
Há 2 horas Motta destaca união da Câmara para aprovar projeto sobre proteção a crianças em ambientes digitais
Há 2 horas Memórias e Testemunhos: livro de Edison Lobão traz fatos da democracia brasileira
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Seco
Sala
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 7 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 1 dia Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 6 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
Rádio Municipal
Raffaelli
Sala
Unimed
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Império
Mercado do povo
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Seco
Sicredi
Fitness
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados