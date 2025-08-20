WhatsApp

Senado Federal

Plenário aprova Lenise Secchin como diretora da ANS

A indicação de Lenise Barcellos de Mello Secchin para a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi aprovada em Plenário nesta qua...

20/08/2025 21h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A senadora Daniella Ribeiro (Tribuna) relatou a indicação - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A senadora Daniella Ribeiro (Tribuna) relatou a indicação - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A indicação de Lenise Barcellos de Mello Secchin para a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi aprovada em Plenário nesta quarta-feira (20) com 54 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou Secchin para ocupar a vaga aberta com o fim do mandato de Alexandre Fioranelli. A mensagem de indicação MSF 52/2025 foi relatada pela senadora Daniella Ribeiro (PP-PB).

Lenise é administradora de empresas, com graduação pela Faculdade Moraes Junior (RJ) e mestrado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Possui diversas especializações nas áreas de gestão pública, inovação, economia e liderança, com foco na atuação em políticas públicas e regulação.

É servidora de carreira como especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2000. Atuou nos Ministérios do Planejamento e da Fazenda, além da Controladoria-Geral da União. Trabalha na ANS desde 2009, onde ocupa atualmente o cargo de secretária-executiva. Já foi diretora-adjunta em quatro das cinco diretorias da agência e atua no assessoramento da Diretoria Colegiada.

A ANS é o órgão responsável por fiscalizar e regular o setor de planos de saúde. A agência possui seis diretores que devem ser aprovados pelos parlamentares após sabatina, conforme a legislação.

Lenise Secchin foi sabatinada pela Comissão de Assuntos Sociais - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Lenise Secchin foi sabatinada pela Comissão de Assuntos Sociais - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados