Senado Federal

Aprovada indicação de Alex de Azevedo Cruz para diretoria da ANTT

O Senado confirmou nesta quarta-feira (19) o nome de Alex Antonio de Azevedo Cruz, indicado pelo presidente Liz Inácio Lula da Silva para a diretor...

20/08/2025 22h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A indicação foi aprovada por 50 votos favoráveis, sete contrários e uma abstenção - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A indicação foi aprovada por 50 votos favoráveis, sete contrários e uma abstenção - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado confirmou nesta quarta-feira (19) o nome de Alex Antonio de Azevedo Cruz, indicado pelo presidente Liz Inácio Lula da Silva para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A indicação ( MSF 38/2025 ) foi aprovada com 50 votos favoráveis, sete contrários e uma abstenção.

A ANTT é responsável por regular e fiscalizar o transporte terrestre no Brasil, incluindo o transporte rodoviário de cargas e passageiros, bem como a infraestrutura ferroviária e de dutos.

O indicado é assessor especial da Presidência da Infra S.A., empresa pública que presta serviços para a infraestrutura de transportes. Ocupou vários cargos estaduais e municipais na Paraíba e no antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, atual Agência Nacional de Mineração (ANM).

Durante sua sabatina na Comissão de Infraestrutura (CI), nesta quarta-feira, ele defendeu a busca por segurança jurídica e eficiência.

— Meu objetivo é ajudar a construir, com esta Casa, com o Ministério dos Transportes, com o TCU [Tribunal de Contas da União], entes federativos, operadores e usuários, o melhor ambiente possível para atrair investimentos e garantir melhorias logísticas — resumiu.

Durante a votação em Plenário, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) defendeu a aprovação da indicação e afirmou que Alex Cruz pode contribuir para o avanço no projeto de trem para ligar Brasília a Luziânia (GO), no entorno do Distrito Federal.

Alex de Azevedo Cruz foi sabatinado pela CI nesta quarta - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Alex de Azevedo Cruz foi sabatinado pela CI nesta quarta - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
