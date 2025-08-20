WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Seu Manoel
Seco
Mercado do povo
F&J Santos
APPATA
Império
Raffaelli
Unimed
Tarzan
Folha Popular
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Niederle
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Câmara

Deputadas e sindicatos de trabalhadoras domésticas cobram medidas contra o trabalho escravo

Debatedoras defendem aprovação de projeto de lei sobre ressocialização das vítimas do trabalho forçado

20/08/2025 22h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Deputadas e representantes de sindicatos de trabalhadoras domésticas cobraram, nesta quarta-feira (20), políticas públicas de combate à escravidão contemporânea de empregadas domésticas. Durante evento na Câmara, promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, elas defenderam a aprovação do Projeto de Lei 3351/24 , que estabelece diretrizes para atender e ressocializar vítimas de trabalho forçado.

O encontro reuniu deputadas e cerca de 200 trabalhadoras domésticas e fez parte do 13º Congresso Nacional das Trabalhadoras Domésticas do Brasil, realizado de 19 a 24 de agosto, com foco na defesa dos direitos da categoria e no combate ao trabalho escravo.

Atualmente, o cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão, conhecido como Lista Suja, registra 718 empregadores, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Na última atualização, foram incluídos 155 empregadores, dos quais 18 por violação aos direitos humanos relacionada ao trabalho escravo.

A coordenadora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad), Cleide Pinto, chamou a atenção para o argumento usado por muitos empregadores de que as vítimas eram consideradas “membros da família” e, portanto, não havia razões para suspeitar da violência sofrida. Ela defendeu maior proteção às vítimas para evitar que, mesmo após serem resgatadas, continuem sendo constrangidas pelos agressores.

“Às vezes, as trabalhadoras são resgatadas e o sindicato não sabe. Muitas vezes, essas trabalhadoras precisam de alguém que fale por elas”, disse. Cleide destacou ainda que, em vários casos, essas mulheres são mantidas em cárcere privado por anos, sem alimentação adequada, acesso à educação ou a tratamento médico.

Caso Sônia Maria de Jesus
Durante o evento, as debatedoras lembraram o caso de Sônia Maria de Jesus, mulher negra e surda submetida por mais de 40 anos a condições análogas à escravidão. Após o resgate, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permitiu que os acusados entrassem em contato com ela. A decisão também possibilitou que Sônia regressasse à casa dos investigados, o que de fato ocorreu.

O caso é considerado emblemático porque, segundo as parlamentares, a vítima não recebeu o devido amparo do poder público, como atendimento psicológico e medidas de ressocialização. Em vez disso, foi conduzida ao convívio com seus agressores, o que abriu espaço para que eles a constrangessem a voltar ao núcleo familiar.

Para a deputada Erika Hilton (Psol-SP), sobrinha e neta de trabalhadoras domésticas, o aumento de relatos como o de Sônia mostra que a estrutura do escravismo se renova e ainda opera na sociedade atual.

“Os relatos que nós ouvimos de trabalhadoras domésticas neste país não dizem respeito apenas a uma violência contra uma trabalhadora, mas à ruptura da dignidade humana, do pacto de civilidade. É um desprezo às humanidades que nós não podemos aceitar”, ressaltou.

Lei das Domésticas
A deputada Benedita da Silva (PT-RJ), que também trabalhou como empregada doméstica, comemorou os dez anos da Lei das Domésticas , da qual foi relatora na Câmara. Ela destacou, no entanto, que o Estado ainda precisa avançar para quebrar a lógica do racismo e da precarização do trabalho doméstico, exercido em grande parte por mulheres negras.

“Nós somos violentadas a cada dia, violentadas quando não podemos comer o biscoito, violentadas quando temos o toque de recolher. Não temos o direito de ir para casa ver nossos filhos, que são criados por outras mulheres”, afirmou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Saiba mais sobre o projeto de combate à exploração de crianças em redes sociais
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Projeto aprovado proíbe provedores de monetizar conteúdo que viole direitos da criança
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 10°
12°

Sensação

0.84 km/h

Vento

97%

Umidade

Seco
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Meganet
Sicredi
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Sicredi
Império
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Fitness
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Sicredi
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Seco
Meganet
Unimed
Império
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 35 minutos Saiba mais sobre o projeto de combate à exploração de crianças em redes sociais
Há 35 minutos Projeto aprovado proíbe provedores de monetizar conteúdo que viole direitos da criança
Há 35 minutos Câmara aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais
Há 2 horas Motta destaca união da Câmara para aprovar projeto sobre proteção a crianças em ambientes digitais
Há 2 horas Memórias e Testemunhos: livro de Edison Lobão traz fatos da democracia brasileira
Sicoob
F&J Santos
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Tarzan
Império
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Meganet
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 7 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 1 dia Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 6 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
Sicredi
APPATA
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Império
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ipiranga
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Lazzaretti
Império
Unimed
Lazzaretti
Seco
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados