Senado Federal

José Fernando de Mendonça Gomes Júnior é aprovado para diretoria da ANM

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (20) a indicação de José Fernando de Mendonça Gomes Júnior para uma das vagas na diretoria da Agência Naciona...

20/08/2025 23h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A indicação recebeu 48 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
A indicação recebeu 48 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (20) a indicação de José Fernando de Mendonça Gomes Júnior para uma das vagas na diretoria da Agência Nacional de Mineração (ANM), com 48 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção.

Gomes Júnior foi indicado pela Presidência da República,na vaga decorrente do término do mandato de Guilherme Santana Lopes Gomes.Sua indicação ( MSF 93/2024 ) recebeu parecer favorável do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

O novo diretor da ANM é graduado em gestão de negócios (2010) e pós-graduado em gestão de pessoas (2016) pelo Centro Universitário do Pará (Cesupa), com experiência nos setores público e privado, especialmente nas áreas de mineração, infraestrutura e saneamento. Desde 2023, é presidente da Companhia de Saneamento do Pará e membro de seu Conselho de Administração, além de vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento.

Foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará (2021–2023) e, anteriormente, gerente regional de Relações Governamentais da Vale (2006–2021). Atuou também como assessor especial da governadoria do Pará (2001–2006), consultor da Parlar (1998–2001) e consultor parlamentar de diversas entidades de classe no estado (1994–2006).

José Fernando de Mendonça Gomes Júnior foi sabatinado na CI - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
José Fernando de Mendonça Gomes Júnior foi sabatinado na CI - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
