WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Sicredi
Seco
Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Império
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
Câmara

Proposta garante à pessoa com transtorno do espectro autista acesso a terapia pelo plano de saúde

O Projeto de Lei 4433/24, do deputado Robinson Faria (PP-RN), garante à pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) com plano de saúde o direit...

20/08/2025 23h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 4433/24, do deputado Robinson Faria (PP-RN), garante à pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) com plano de saúde o direito a todos os procedimentos e as terapias necessários ao cuidado das condições do TEA. Essa garantia é limitada à indicação do médico assistente e das regras do contrato do plano.

A proposta inclui a garantia na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e está em análise na Câmara dos Deputados.

Segundo Faria, o tratamento precoce e adequado de indivíduos diagnosticados com TEA é fundamental, pois pode resultar em melhorias substanciais em sua qualidade de vida e autonomia. “Ao garantir a cobertura integral e multidisciplinar, o texto visa a promover a igualdade de acesso a terapias e tratamentos que são fundamentais para o desenvolvimento, bem-estar e qualidade de vida das pessoas com TEA”, afirmou.

Próximos passos
A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; de Saúde; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Saiba mais sobre o projeto de combate à exploração de crianças em redes sociais
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Projeto aprovado proíbe provedores de monetizar conteúdo que viole direitos da criança
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 10°
12°

Sensação

0.84 km/h

Vento

97%

Umidade

F&J Santos
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Império
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Ipiranga
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Império
Meganet
Fitness
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
APPATA
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Império
Fitness
Seco
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 36 minutos Saiba mais sobre o projeto de combate à exploração de crianças em redes sociais
Há 36 minutos Projeto aprovado proíbe provedores de monetizar conteúdo que viole direitos da criança
Há 36 minutos Câmara aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais
Há 2 horas Motta destaca união da Câmara para aprovar projeto sobre proteção a crianças em ambientes digitais
Há 2 horas Memórias e Testemunhos: livro de Edison Lobão traz fatos da democracia brasileira
Fitness
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Seco
APPATA
Unimed
Ipiranga
Império
Sicoob
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 7 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 1 dia Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 6 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
Seco
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Império
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Sala
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Meganet
Império
APPATA
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados