WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
APPATA
Império
Folha Popular
Ipiranga
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Câmara

Motta destaca união da Câmara para aprovar projeto sobre proteção a crianças em ambientes digitais

"Esta pauta está acima da radicalização e da polarização política", disse o presidente da Câmara dos Deputados

21/08/2025 01h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a votação de regras para proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (PL 2628/22) não é uma pauta da esquerda ou da direita, mas sim do Brasil. "O que queremos é trazer proteção e garantia de não ter problemas como adultização infantil, erotização, pedofilia no ambiente digital", disse.

Motta classificou a aprovação do projeto como um "brilhante momento de união em defesa de uma pauta muito importante para o País". "Não tenho dúvida que nossas crianças e nossos adolescentes irão reconhecer o trabalho do Parlamento em buscar um ambiente seguro em nossas redes sociais", afirmou.

Segundo o presidente, o fato de quase 80 projetos terem sido apresentados depois de o influenciador Felca ter denunciado a adultização e exploração de crianças nas redes sociais mostrou o interesse da Câmara em discutir o tema. "Esta pauta está acima da radicalização e da polarização política. Ela traz a convergência para a Casa e está acima das questões que dividem o Parlamento", destacou Motta.

Segundo ele, a votação da proposta não pode configurar que a Câmara queira censurar qualquer opinião ou ter órgãos censores das redes.

O projeto foi aprovado no Plenário da Câmara e seguirá para nova votação no Senado.

Grupo de trabalho
A proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital continuará em debate na Câmara dos Deputados. Hugo Motta criou nesta quarta-feira (20) um grupo de trabalho para estudar e propor novas soluções legislativas sobre o tema. O grupo terá 30 dias para atuar e terá dois membros de cada um dos partidos na Câmara.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Saiba mais sobre o projeto de combate à exploração de crianças em redes sociais
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Projeto aprovado proíbe provedores de monetizar conteúdo que viole direitos da criança
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h08
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 10°
12°

Sensação

0.84 km/h

Vento

97%

Umidade

APPATA
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Sicredi
Seco
Tarzan
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Império
Meganet
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Municípios
Tenente Portela - RS
Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Derrubadas - RS
Formação discute práticas pedagógicas para professores alfabetizadores
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Ponto Grill
Seco
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Unimed
Últimas notícias
Há 36 minutos Saiba mais sobre o projeto de combate à exploração de crianças em redes sociais
Há 36 minutos Projeto aprovado proíbe provedores de monetizar conteúdo que viole direitos da criança
Há 36 minutos Câmara aprova projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais
Há 2 horas Motta destaca união da Câmara para aprovar projeto sobre proteção a crianças em ambientes digitais
Há 2 horas Memórias e Testemunhos: livro de Edison Lobão traz fatos da democracia brasileira
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
Unimed
Lazzaretti
Raffaelli
Sala
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 4 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 7 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 1 dia Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
5
Há 6 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
Sala
Unimed
Tarzan
APPATA
Império
Agro Niederle
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
APPATA
Seco
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Seu Manoel
Sala
Fitness
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados