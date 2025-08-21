Chá Lilás promove roda de conversa em Barra do Guarita sobre o fim da violência contra a mulher

Dentro da programação do Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, o CRAS e o Departamento da Assistência Social de Barra do Guarita promovem um encontro especial para a comunidade: o Chá Lilás, seguido de uma roda de conversa.

O evento será realizado no dia 27 de agosto de 2025, a partir das 13h30, no Centro Comunitário de Barra do Guarita.

A atividade contará com a participação da Delegada Regional de Polícia de Três Passos, Cristiane de Moura e Silva Braucks, e da pedagoga Tanise Bisognin, pós-graduada em Neuropsicopedagogia e AEE. As convidadas irão compartilhar suas experiências e conhecimentos, trazendo reflexões sobre a importância da conscientização, da prevenção e do enfrentamento da violência contra a mulher.

O encontro busca não apenas informar, mas também fortalecer o diálogo, promover a troca de experiências e incentivar a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A campanha Agosto Lilás reforça a mensagem de que “violência não é amor – respeito é o mínimo”, lembrando que todos têm um papel fundamental no combate à violência e na promoção da dignidade feminina.

Data: 27 de agosto de 2025

Horário: 13h30

Local: Centro Comunitário de Barra do Guarita