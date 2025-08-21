Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais

Na quarta-deira, 20, foi realizada em Miraguaí a solenidade de formatura do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.

As instruções contemplaram três turmas, sendo duas no Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela e uma na Escola Municipal Lenira de Moura Lutz, totalizando 53 estudantes formados.

O programa tem como objetivo conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância de manter-se afastado das drogas e da violência, reforçando valores de cidadania, respeito, disciplina e boas escolhas para o futuro.

Comunicação Social 7°BPM