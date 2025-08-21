WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Sicoob
Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Império
Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Folha Popular
Ipiranga
Mercado Balestrin
Miraguaí

Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais

Educação

21/08/2025 09h48
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

Na quarta-deira, 20, foi realizada em Miraguaí a solenidade de formatura do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.

As instruções contemplaram três turmas, sendo duas no Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela e uma na Escola Municipal Lenira de Moura Lutz, totalizando 53 estudantes formados.

O programa tem como objetivo conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância de manter-se afastado das drogas e da violência, reforçando valores de cidadania, respeito, disciplina e boas escolhas para o futuro.

Comunicação Social 7°BPM

  • Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
  • Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
  • Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Revalida 2025/2: nota de corte da primeira fase fica em 61 pontos
© Rovena Rosa/Agência Brasil PND: Inep divulga resultado final para atendimento especializado
- Inscrições para adesão de escolas ao Ensino Médio em Tempo Integral terminam na quinta-feira (21)
MiraguaíMiraguaí - RS Miraguaí
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
23°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
23°

Sensação

3.09 km/h

Vento

62%

Umidade

Raffaelli
Seco
Sala
Meganet
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
Império
Sicredi
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ponto Grill
Unimed
Império
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Unimed
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Sicoob
F&J Santos
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Raffaelli
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Sicoob
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Seco
APPATA
Últimas notícias
Há 31 minutos Comissão aprova extensão de tratados de não bitributação a empresas do Simples Nacional
Há 31 minutos Comisssão aprova projeto que obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 31 minutos Comissão aprova o combate ao racismo como critério para adesão ao Profut
Há 31 minutos Projeto obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 31 minutos Defesa de Bolsonaro se diz surpreendida com indiciamento
Fitness
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Sicredi
Unimed
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Império
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
APPATA
Tarzan
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 7 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
4
Há 7 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
5
Há 7 dias Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Seco
F&J Santos
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Império
Unimed
Sala
Seco
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados