Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, em parceria com o CRAS, promove no dia 26 de agosto de 2025, às 13h30, no Auditório Municipal Michele Prates, um evento especial voltado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, dentro das ações do Agosto Lilás.

A programação contará com uma palestra ministrada por Ângela Roberta Cervi, abordando temas como protagonismo feminino, autoestima, resiliência e autocuidado, entre outros assuntos relacionados ao empoderamento das mulheres.

O Agosto Lilás é um mês dedicado à reflexão e mobilização da sociedade para o combate à violência contra a mulher, reforçando a importância da prevenção, da proteção e da valorização da mulher em todos os espaços da sociedade.

A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal de Vista Gaúcha com a promoção da igualdade de gênero, o fortalecimento da rede de apoio às mulheres e a disseminação de informações que incentivem a autonomia e o bem-estar feminino.

O evento é gratuito e voltado especialmente para mulheres da comunidade, que poderão participar de um momento de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento pessoal.