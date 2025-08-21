WhatsApp

Senado Federal

Dra. Eudócia parabeniza autoridades aprovadas pelo Senado

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (20), a senadora Dra. Eudócia (PL-AL) parabenizou os nomes aprovados pelo Senado para cargos no Super...

21/08/2025 10h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (20), a senadora Dra. Eudócia (PL-AL) parabenizou os nomes aprovados pelo Senado para cargos no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e em agências reguladoras. Segundo a parlamentar, as escolhas reforçam a qualidade técnica das instituições e fortalecem a confiança da sociedade no equilíbrio democrático.

A senadora destacou autoridades como Maria Marluce Caldas e Carlos Brandão, que passam a integrar o STJ, além de Ivana Cei e Karen Luise no CNMP e Carlos Vinícius no CNJ. Ela também mencionou a aprovação de Lorena Pozzo e Thiago Campos para agências reguladoras.

Congratulo todos os indicados, que simbolizam o preparo, a capacidade técnica e a seriedade que o Estado brasileiro necessita em seus órgãos de regulação— afirmou.

Dra. Eudócia enfatizou ainda a importância da presença feminina entre os aprovados e apontou avanço na representatividade. Para a senadora, as indicações sinalizam que barreiras históricas estão sendo rompidas.

Quero destacar de modo especial a presença feminina entre as autoridades aprovadas; mulheres que, com suas trajetórias profissionais sólidas e exemplares, chegam a posições de altíssima relevância em nosso país— concluiu.

Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Últimas notícias
Há 31 minutos Comissão aprova extensão de tratados de não bitributação a empresas do Simples Nacional
Há 31 minutos Comisssão aprova projeto que obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 31 minutos Comissão aprova o combate ao racismo como critério para adesão ao Profut
Há 31 minutos Projeto obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 32 minutos Defesa de Bolsonaro se diz surpreendida com indiciamento
