WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Sala
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Niederle
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Mercado do povo
Meganet
Rádio Municipal
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Folha Popular
Raffaelli
Câmara

Comissão aprova perda automática de cargo para condenados por estupro de vulnerável

O projeto será analisado agora no Plenário. Se aprovado, segue para o Senado

21/08/2025 11h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4754/24 , que determina a perda automática de cargo, função pública ou mandato eletivo dos condenados por crime de estupro de vulnerável (menor de 14 anos ou pessoa com deficiência mental).

De autoria do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), o texto altera o Código Penal . Atualmente, a perda de cargo ou mandato é um efeito não automático da condenação, que precisa ser determinada pelo juiz na sentença.

“Com a alteração legislativa aqui pretendida, a perda da função pública passa a prescindir de fundamentação, não sendo necessário demonstrar, na sentença, qualquer ligação entre o cargo ocupado e a prática do crime”, disse o relator do projeto, deputado Carlos Jordy, que deu parecer favorável à medida.

Próximos passos
 O projeto será analisado agora no Plenário. Se aprovado, segue para o Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Claudio Reis/Câmara dos Deputados Comissão aprova extensão de tratados de não bitributação a empresas do Simples Nacional
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comisssão aprova projeto que obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Comissão aprova o combate ao racismo como critério para adesão ao Profut
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
23°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
23°

Sensação

3.09 km/h

Vento

62%

Umidade

Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Fitness
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Império
Raffaelli
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Fitness
Sicredi
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Sala
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Meganet
Seco
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Unimed
Mercado do povo
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 31 minutos Comissão aprova extensão de tratados de não bitributação a empresas do Simples Nacional
Há 31 minutos Comisssão aprova projeto que obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 32 minutos Comissão aprova o combate ao racismo como critério para adesão ao Profut
Há 32 minutos Projeto obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 32 minutos Defesa de Bolsonaro se diz surpreendida com indiciamento
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Sala
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Seco
Fitness
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 7 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
4
Há 7 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
5
Há 7 dias Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Sala
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Seco
Fitness
Raffaelli
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Mercado do povo
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados