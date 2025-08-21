WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Império
F&J Santos
Folha Popular
Seu Manoel
Raffaelli
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
APPATA
Seco
Ponto Grill
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Tarzan
Niederle
Unimed
Câmara

Comissão aprova projeto que caracteriza abandono afetivo como conduta proibida por lei

O texto seguirá para sanção presidencial, a menos que haja recurso para análise pelo Plenário da Câmara

21/08/2025 11h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para caracterizar o abandono afetivo como conduta ilícita. O Projeto de Lei 3212/15 impõe reparação de danos ao pai ou à mãe que deixar de prestar assistência afetiva a seus filhos, seja pela convivência, seja por visitação periódica.

A proposta, do ex-senador Marcelo Crivella, foi aprovada por recomendação do relator na CCJ, deputado Roberto Duarte (Republicanos-AC).

O texto seguirá para sanção presidencial, a não ser que haja pedido para ser analisado também pelo Plenário da Câmara.

Segundo Roberto Duarte, especialistas apontam que o afeto tem sido cada vez mais considerado nas decisões judiciais sobre relações familiares.

Orientação
 O texto determina que o pai ou a mãe que não tiver a guarda da criança ou do adolescente também ficará obrigado não apenas a visitá-lo e a tê-lo em sua companhia, mas também a fiscalizar a sua manutenção e educação.

O projeto define a assistência afetiva devida pelos pais aos filhos menores de 18 anos como:
– a orientação quanto a escolhas e oportunidades na área da educação e profissionais;
– a solidariedade e o apoio nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldades; e
– a presença física quando espontaneamente solicitada pela criança ou pelo adolescente, desde que possível de ser atendida.

Além dos deveres de sustento, guarda e de educação dos filhos menores, a proposta altera o ECA para também atribuir aos pais os deveres de convivência e assistência material e moral. Esse aspecto será considerado nas decisões judiciais de destituição de tutela e de suspensão ou destituição do poder familiar.

Pais negligentes
 A negligência do pai ou da mãe também será incluída entre as hipóteses que permitirão a um juiz determinar, como medida cautelar, o afastamento do denunciado da moradia. Hoje as hipóteses admitidas para a adoção dessa medida são apenas as de abuso sexual e maus-tratos.

Outra mudança é que os diretores das escolas de ensino fundamental passarão a ser responsáveis por comunicar ao Conselho Tutelar casos de negligência, de abuso ou de abandono afetivo de que tiverem conhecimento.

Hoje, a lei obriga esses educadores a denunciarem apenas casos de maus-tratos, faltas reiteradas injustificadas e elevados níveis de repetência.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Claudio Reis/Câmara dos Deputados Comissão aprova extensão de tratados de não bitributação a empresas do Simples Nacional
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comisssão aprova projeto que obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Comissão aprova o combate ao racismo como critério para adesão ao Profut
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
23°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
23°

Sensação

3.09 km/h

Vento

62%

Umidade

Sicredi
Fitness
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
Império
Unimed
Sala
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
Seco
Raffaelli
Agro Niederle
Raffaelli
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Império
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Sicredi
Império
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 32 minutos Comissão aprova extensão de tratados de não bitributação a empresas do Simples Nacional
Há 32 minutos Comisssão aprova projeto que obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 32 minutos Comissão aprova o combate ao racismo como critério para adesão ao Profut
Há 32 minutos Projeto obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 32 minutos Defesa de Bolsonaro se diz surpreendida com indiciamento
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Tarzan
Sicredi
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Império
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 7 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
4
Há 7 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
5
Há 7 dias Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
APPATA
Agro Niederle
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
Mecânica Jaime
Meganet
Tarzan
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Seco
Sala
Unimed
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados