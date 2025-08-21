WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Niederle
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
APPATA
Fitness
Câmara

Em discurso de homenagem ao Grupo Globo, Motta defende democracia e direito à informação

Em sessão solene de homenagem aos 100 anos do Grupo Globo e 60 anos da Rede Globo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-P...

21/08/2025 12h34
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Em sessão solene de homenagem aos 100 anos do Grupo Globo e 60 anos da Rede Globo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a democracia, o direito à informação e a liberdade de imprensa.

“O capítulo dedicado à comunicação social em nossa Constituição, por exemplo, estabelece, com clareza, que a imprensa livre e plural é um pilar da democracia brasileira e um instrumento indispensável à cidadania”, afirmou.

Trajetória
Motta destacou a trajetória do Grupo Globo desde os tempos do jornal impresso, passando pela rádio, pela televisão e pelas plataformas digitais. Para Motta, a empresa soube se adaptar às mudanças tecnológicas e aos novos meios de informar.

“O sucesso de tantas décadas de trabalho é, certamente, um reflexo claro da relevância de seu conteúdo e das inestimáveis contribuições para a formação da opinião pública”, destacou.

Elo entre realidades
O presidente ressaltou ainda o papel da Rede Globo como um agente de integração nacional, um mediador entre as diferenças regionais e um organizador simbólico da vida social. Segundo ele, a emissora desempenhou a função de elo entre realidades diversas, aproximando culturas, sotaques, paisagens e modos de vida que, de outro modo, permaneceriam distantes.

“Essa capacidade de integrar e de dar visibilidade à pluralidade nacional representa, sem dúvida, uma das maiores contribuições da emissora à construção de uma consciência coletiva”, afirmou Motta.

“Nesse sentido, celebrar os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da Rede Globo de Televisão é também celebrar o papel do jornalismo profissional, que, em sua essência, busca servir ao interesse público, garantir transparência na informação e fortalecer as instituições democráticas”, finalizou o presidente.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Claudio Reis/Câmara dos Deputados Comissão aprova extensão de tratados de não bitributação a empresas do Simples Nacional
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comisssão aprova projeto que obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Comissão aprova o combate ao racismo como critério para adesão ao Profut
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
23°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
23°

Sensação

3.09 km/h

Vento

62%

Umidade

Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Sala
Tarzan
Sicoob
Raffaelli
Seco
Seu Manoel
Unimed
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Mercado do povo
Sala
Seu Manoel
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Agro Niederle
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
Sala
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Últimas notícias
Há 32 minutos Comissão aprova extensão de tratados de não bitributação a empresas do Simples Nacional
Há 33 minutos Comisssão aprova projeto que obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 33 minutos Comissão aprova o combate ao racismo como critério para adesão ao Profut
Há 33 minutos Projeto obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 33 minutos Defesa de Bolsonaro se diz surpreendida com indiciamento
Unimed
Seco
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 7 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
4
Há 7 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
5
Há 7 dias Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Meganet
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Seco
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
Império
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Sala
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados