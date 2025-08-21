Congresso faz sessão solene para celebrar os 100 anos do Grupo Globo

O Congresso Nacional promove na manhã desta quinta-feira (21) sessão solene que celebra os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da TV Globo. A solenidade acontece no Plenário do Senado Federal e conta com as presenças de personalidades como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e membros do elenco de atores, apresentadores e jornalistas da Globo.

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, destacou o compromisso da empresa com o jornalismo e ressaltou o papel de cidadania do grupo ao longo das décadas.

— Nós aprendemos a confiar no jornalismo das organizações Globo, nos princípios editoriais do Grupo Globo. Essa confiança não foi construída por acaso, mas pela responsabilidade que o grupo sempre assumiu ao exercer o seu papel de informar — disse Davi.

Os senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Randolfe Rodrigues (PT-AP) são autores do requerimento para a homenagem, que também foi assinado pelo deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG). Segundo os parlamentares, a solenidade reforça as funções política, educacional e civilizatória da circulação de informações por meio da imprensa.

Um vídeo institucional produzido pela TV Globo especialmente para a solenidade foi exibido, mostrando parte da história do grupo e alguns produtos jornalísticos e de entretenimento.

A celebração também tem as presenças de representantes das Embaixadas de Angola, Áustria, China, Palestina e União Europeia, além de deputados e senadores.

Mais informações em breve