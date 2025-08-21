WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Império
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Niederle
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Seu Manoel
Folha Popular
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Sala
Tarzan
Câmara

Projeto obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal

Para virar lei, projeto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

21/08/2025 13h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que torna obrigatório o rastreamento de fatores de risco para mortalidade materna e neonatal no atendimento pré-natal. Se forem identificados, a gestante deverá ser encaminhada imediatamente para unidades de referência.

Por recomendação da relatora, deputada Ana Pimentel (PT-MG), o texto aprovado foi o substitutivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para o Projeto de Lei 11008/18 , da ex-deputada Mariana Carvalho (RO), e seis outras propostas.

“A gestação traz alterações fisiológicas que o organismo da mulher experimenta, e elas precisam ser acompanhadas de forma adequada, para evitar qualquer complicação”, afirmou Ana Pimentel. “Por essa razão, assegurar a toda gestante um pré-natal de qualidade é prioridade”, continuou a relatora.

O texto aprovado insere o dispositivo no Estatuto da Criança e do Adolescente e exige regulamentação posterior. A versão inicial de Mariana Carvalho previa que toda gestante atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) teria direito a exame sobre os riscos de pré-eclâmpsia, doença ligada à hipertensão arterial.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Claudio Reis/Câmara dos Deputados Comissão aprova extensão de tratados de não bitributação a empresas do Simples Nacional
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comisssão aprova projeto que obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Comissão aprova o combate ao racismo como critério para adesão ao Profut
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
23°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
23°

Sensação

3.09 km/h

Vento

62%

Umidade

Seco
Fitness
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Agro Niederle
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Sala
Raffaelli
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
APPATA
Meganet
F&J Santos
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Ponto Grill
Sala
Meganet
Seco
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Unimed
Império
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 33 minutos Comissão aprova extensão de tratados de não bitributação a empresas do Simples Nacional
Há 33 minutos Comisssão aprova projeto que obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 33 minutos Comissão aprova o combate ao racismo como critério para adesão ao Profut
Há 34 minutos Projeto obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 34 minutos Defesa de Bolsonaro se diz surpreendida com indiciamento
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 7 dias Mecauto Peças: 37 Anos de Tradição e Serviços Automotivos em Tenente Portela
4
Há 7 dias Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG premia 160 produções escolares com o tema “Por que estudar é importante?”
5
Há 7 dias Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Raffaelli
Seco
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Seco
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados