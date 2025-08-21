WhatsApp

Comissão aprova extensão de tratados de não bitributação a empresas do Simples Nacional

A Câmara analisa a proposta

21/08/2025 13h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Claudio Reis/Câmara dos Deputados
Claudio Reis/Câmara dos Deputados

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 229/24, do deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA), que estende às empresas enquadradas no Simples Nacional a aplicação dos tratados internacionais de não bitributação firmados pelo Brasil. A proposta altera o Estatuto da Micro e Pequena Empresa .

Com a medida, os tributos pagos por essas empresas em países que mantêm acordo de não bitributação com o Brasil poderão ser deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Entre esses países estão a Argentina, a China e Singapura.

Hoje, a legislação não permite essa dedução. Para o relator da proposta, deputado Beto Richa (PSDB-PR), a lacuna cria uma situação de dupla tributação, contrariando os acordos internacionais que buscam evitar a prática.

Richa destacou ainda que a mudança está alinhada às orientações da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). “É essencial, em nosso entendimento, que os tratados internacionais celebrados pelo Brasil e em vigor em nosso ordenamento sejam aplicáveis ao regime do Simples”, disse.

Próximos passos
 O projeto será analisado agora nas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Depois seguirá para o Plenário. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Conheça a tramitação de projetos de lei complementar

Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Últimas notícias
Há 34 minutos Comissão aprova extensão de tratados de não bitributação a empresas do Simples Nacional
Há 34 minutos Comisssão aprova projeto que obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 34 minutos Comissão aprova o combate ao racismo como critério para adesão ao Profut
Há 34 minutos Projeto obriga rastreamento de risco de morte materna e neonatal no pré-natal
Há 34 minutos Defesa de Bolsonaro se diz surpreendida com indiciamento
