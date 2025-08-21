WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Folha Popular
Sicredi
Tarzan
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
Rádio Municipal
Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
Seco
Câmara

Comissão aprova exigência de data de validade de fácil leitura nas caixas de remédio

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

21/08/2025 14h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1285/23 , que facilita a identificação da data de validade dos medicamentos. O texto prevê que essa informação seja impressa nas embalagens de forma visível e de fácil leitura, sem a necessidade de utilização de instrumentos ópticos, a não ser para pessoas que necessitem de correção visual.

Os parlamentares seguiram orientação do relator, deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE), que recomendou a aprovação da proposta e da emenda de redação feita pela Comissão de Saúde . “As datas de validade constituem informação de alta relevância para o uso adequado dos remédios”, afirmou Ossesio.

O texto aprovado insere dispositivo na Lei de Vigilância Sanitária sobre Produtos Farmacêuticos . Essa norma trata, entre outros pontos, da rotulagem, das bulas, dos impressos, das etiquetas e dos prospectos referentes aos medicamentos.

“As letras usadas hoje são tão pequenas que mesmo pessoas com visão perfeita poderão encontrar situações, como baixa luminosidade, que prejudicam a leitura dos prazos”, disse o ex-deputado Luiz Antonio Corrêa (RJ), autor da proposta.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de acesso prioritário de crianças e adolescentes a áreas naturais
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova pena mais severa para descarte incorreto de lixo hospitalar contaminado com o vírus da Covid-19
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova garantia de alimentos a mulheres vítimas de violência doméstica
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
20°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
20°

Sensação

2.06 km/h

Vento

87%

Umidade

Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Fitness
Sicredi
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Seco
APPATA
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
APPATA
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Meganet
Mercado do povo
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
Império
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
Sala
Meganet
Últimas notícias
Há 24 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 24 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 24 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 24 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 24 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Sicredi
Ponto Grill
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 2 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 6 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 2 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Seco
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Império
Ponto Grill
Sala
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Meganet
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Unimed
Mercado Balestrin
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados