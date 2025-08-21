WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Folha Popular
Tarzan
Mecânica Jaime
F&J Santos
APPATA
Niederle
Mercado Balestrin
Fitness
Seco
Sicoob
Meganet
Sala
Seu Manoel
Mercado do povo
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Rádio Municipal
Senado Federal

Congresso celebra 100 anos do Grupo Globo com elogios ao papel da imprensa

O Congresso Nacional promoveu na manhã desta quinta-feira (21) uma sessão solene para celebrar os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da TV Globo....

21/08/2025 14h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Fundado em 1925, Grupo Globo hoje tem jornal, TV, rádios, streaming e outras empresas de comunicação e cultura - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Fundado em 1925, Grupo Globo hoje tem jornal, TV, rádios, streaming e outras empresas de comunicação e cultura - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Congresso Nacional promoveu na manhã desta quinta-feira (21) uma sessão solene para celebrar os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da TV Globo. A solenidade aconteceu no Plenário do Senado Federal. As autoridades e personalidades presentes usaram a oportunidade para destacar a importância do papel da imprensa e a influência cultural dos meios de comunicação da Globo.

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, destacou o compromisso da empresa com o jornalismo e ressaltou o papel de cidadania do grupo ao longo das décadas.

— Nós, brasileiros e brasileiras de todas as idades, de todas as regiões, aprendemos a confiar no jornalismo das Organizações Globo, nos princípios editoriais do Grupo Globo. Essa confiança não foi construída por acaso, mas pela responsabilidade que o grupo sempre assumiu ao exercer o seu papel de informar. O jornalismo, quando exercido com responsabilidade, dá voz aos que não podem falar, esclarece os fatos diante da confusão e serve de ponte entre a realidade do país e cada cidadão — disse Davi.

Os senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Randolfe Rodrigues (PT-AP) foram autores do requerimento para a homenagem, que também foi assinado pelo deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG). Segundo os parlamentares, a solenidade reforça as funções política, educacional e civilizatória da circulação de informações por meio da imprensa.

— Nesses 100 anos de trajetória, todos os acontecimentos relevantes de nossa nação, felizes ou tristes, tiveram a participação ativa do Grupo Globo, sendo este, inclusive, o instrumento para levar aos lares de cada um dos brasileiros a informação correta — declarou Pacheco.

A sessão teve participação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta; do ministro das Comunicações, Frederico Siqueira; do presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, João Roberto Marinho; e de membros do elenco de atores, apresentadores e jornalistas da Globo.

Globo

O Grupo Globo teve início em 1925, quando o jornalista Irineu Marinho fundou no Rio de Janeiro o jornal impresso O Globo. Hoje, é o maior conglomerado de comunicação da América Latina. Além do jornal, o grupo inclui a TV Globo — inaugurada em abril de 1965 —, emissoras de rádio, portais de internet, serviço de streaming, editora, produtora de filmes e fundação social.

João Roberto Marinho, que é neto de Irineu Marinho, se disse emocionado com as palavras dos participantes da solenidade. Ele ressaltou que imprensa e Parlamento têm papeis distintos: enquanto os senadores e deputados debatem leis, fiscalizam os Poderes e produzem consensos que apontam caminhos para o país, a Globo informa esses caminhos, mostra os debates e registra as decisões para os cidadãos.

— Essa dinâmica de lado a lado nem sempre é compreendida de forma tranquila por todos o tempo todo, e isso não assusta nem deve nos assustar. Nem o Congresso é imune a críticas, nem a imprensa está acima dela. Mas a crítica não exclui o reconhecimento de valor. Ao contrário: é porque reconhecemos a importância de cada um que nos cobramos mutuamente, sempre em nome do interesse público.

Um vídeo institucional produzido pela TV Globo especialmente para a solenidade foi exibido, mostrando parte da história do grupo e alguns produtos jornalísticos e de entretenimento.

Importância

Para Hugo Motta, a homenagem do Congresso Nacional significa, sobretudo, a oportunidade de reafirmar "valores que sustentam a vida democrática" do país. Segundo o presidente da Câmara, a trajetória do Grupo Globo se confunde com a própria evolução da comunicação no Brasil.

— O capítulo dedicado à comunicação social em nossa Constituição estabelece, com clareza, que a imprensa livre e plural é um pilar da democracia brasileira e um instrumento indispensável à cidadania. Ao refletirmos sobre a trajetória da Rede Globo de Televisão, não nos debruçamos apenas sobre a história de uma empresa de comunicação, mas sobre um fenômeno cultural que atravessa décadas e que se inscreve de forma indelével na formação da identidade brasileira contemporânea.

O senador Randolfe Rodrigues disse que a presença dos veículos de comunicação Globo nas casas dos brasileiros torna cada uma das personalidades, artistas e apresentadores "membros das próprias famílias". Além disso, destacou o papel da TV em momentos históricos, como a pandemia de covid-19, ressaltando que "não existem dois lados quando se está em jogo a apologia à morte e a defesa da vida". Randolfe também enalteceu a atuação de Roberto Marinho — filho de Irineu, pai de João Roberto e presidente do Grupo Globo por quase 70 anos

O deputado Luiz Fernando Faria considerou o Grupo Globo um dos maiores símbolos da comunicação brasileira e apontou a TV Globo como a emissora mais influente do país.

— Seja pela dramaturgia, entretenimento, esporte, o conglomerado da mídia percorreu caminhos que se entrelaçam com a própria trajetória do Brasil. Suas novelas marcaram gerações, seus programas jornalísticos pautaram debates de interesse público e suas transmissões esportivas uniram milhões de brasileiros em torno da emoção coletiva — discursou.

Na opinião do ministro Frederico Siqueira, o Grupo Globo construiu uma reputação baseada no jornalismo profissional, na produção cultural e no compromisso com a informação de qualidade.

— A celebração [do Congresso Nacional] não reconhece apenas a força desse grupo de comunicação, mas o impacto de sua atuação no desenvolvimento das telecomunicações e da radiodifusão no Brasil — declarou.

Diversos senadores e deputados participaram da solenidade, que teve a Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira interpretando canções comoTema da Vitória— usada nas transmissões da Fórmula 1 — eTieta, de Luiz Caldas, música de abertura da novela de mesmo nome (1989-1990).

O evento também teve a presença de representantes das Embaixadas de Angola, Áustria, China, Palestina e União Europeia e de personalidades como o apresentador Marcos Mion, o narrador Luís Roberto, os jornalistas Poliana Abritta, Zileide Silva e Heraldo Pereira e os artistas Tony Ramos, Lília Cabral, Taís Araújo e Mariana Ximenes.

Presidente Davi Alcolumbre lembrou que jornalismo confiável é
Presidente Davi Alcolumbre lembrou que jornalismo confiável é "ponte" para o cidadão - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, afirmou que imprensa e Congresso trabalham juntos - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, afirmou que imprensa e Congresso trabalham juntos - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Um dos proponente da homenagem, Pacheco destacou presença da Globo em acontecimentos da história do país - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Um dos proponente da homenagem, Pacheco destacou presença da Globo em acontecimentos da história do país - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Taís Araújo, Lília Cabral e Tony Ramos foram alguns dos artistas presentes - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Taís Araújo, Lília Cabral e Tony Ramos foram alguns dos artistas presentes - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Efraim Filho, que é o presidente da CMO, quer votar a LDO na comissão até o início de setembro - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Mudanças no acordo de 1992 servem para favorecer investimentos e garantir arrecadação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
A senadora Tereza Cristina apresentou o relatório do senador Chico Rodrigues - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CRE aprova correção de acordo Brasil-Singapura de combate a dupla tributação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
20°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
20°

Sensação

2.06 km/h

Vento

87%

Umidade

Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Seco
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Império
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Sala
Últimas notícias
Há 21 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 21 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 22 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 22 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 22 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Sicoob
Unimed
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Raffaelli
Seco
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 2 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 6 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 2 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Meganet
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Seco
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Meganet
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados