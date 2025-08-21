WhatsApp

Senado Federal

Presidente do Senado defende engajamento político dos jovens

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta quinta-feira (21) os 27 estudantes que participam da edição de 2025 do Programa Jovem Senado...

21/08/2025 14h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os estudantes que participam do Programa Jovem Senador - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os estudantes que participam do Programa Jovem Senador - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta quinta-feira (21) os 27 estudantes que participam da edição de 2025 do Programa Jovem Senador. Ele destacou a importância da juventude no fortalecimento da democracia e na defesa das instituições.

— Vocês serão fundamentais para mostrar que a política é o único caminho de transformação social — afirmou.

A jovem Keyla Adssa Barbosa de Oliveira, do Rio Grande do Norte, eleita presidente da Mesa Diretora no âmbito do Programa Jovem Senador, enfatizou a representatividade feminina na edição.

— É uma honra representar não só os jovens senadores, mas também os jovens potiguares e, principalmente, as meninas, já que esta edição é marcada por uma maioria feminina [dos 27 participantes, 21 são alunas] — declarou ela.

O professor Christoffer Carvalho Medeiros, que acompanha a delegação do Rio Grande do Norte, também salientou o caráter formativo da iniciativa.

— É uma experiência incrível que democratiza o acesso ao conhecimento político e valoriza o trabalho desenvolvido na escola — afirmou ele.

Multiplicadores

Davi lembrou que esta edição do programa registrou um recorde de participação, com 4,2 mil escolas inscritas e mais de 160 mil redações enviadas.

Para ele, esses 27 estudantes terão o papel de multiplicar a mensagem de que a política é o instrumento capaz de mudar a realidade das pessoas e construir um país mais justo.

Representatividade feminina

A jovem senadora Keyla de Oliveira assumiu a presidência da Mesa Diretora ao lado de Darliane Crislaine Lima da Silva, de Alagoas, que foi escolhida como a vice-presidente.

Keyla ressaltou o orgulho de ser a sétima mulher a ocupar esse posto — e em uma edição com maioria feminina.

Vivência Legislativa

Os jovens senadores tomaram posse na segunda-feira (18) , em sessão conduzida pelo senador Paulo Paim (PT-RS).

A solenidade marcou o início da Semana de Vivência Legislativa, período em que os estudantes conhecem o funcionamento do Parlamentoin loco, além de apresentarem e debaterem projetos de lei sobre temas de interesse da sociedade.

Neste ano, o foco é a crise climática e a preservação ambiental.

O programa

O Programa Jovem Senador é uma ação institucional do Senado que proporciona a estudantes do ensino médio de escolas públicas a oportunidade de vivenciar a prática parlamentar.

Os participantes são escolhidos por meio de um concurso nacional de redação, organizado em parceria com as secretarias estaduais de educação.

Os projetos elaborados e aprovados pelos jovens durante a Semana de Vivência Legislativa são encaminhados ao Congresso Nacional para análise.

Além da experiência no Legislativo, cada estudante recebe um notebook como prêmio.

