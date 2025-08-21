WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Meganet
Sala
APPATA
Rádio Municipal
Seco
Sicoob
Raffaelli
Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Folha Popular
Império
Mercado Balestrin
Justiça

Em mensagem obtida pela PF, Eduardo Bolsonaro chama o pai de ingrato

Conversas integram inquérito que indiciou ex-presidente e deputado

21/08/2025 15h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Lula Marques/Agência Brasil
© Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Lula Marques/Agência Brasil

Os documentos, mensagens de texto e áudios trocados entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mostram um clima de tensão na família diante da crise que se instalou entre o Brasil e os Estados Unidos após o tarifaço de 50% imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump.

O material faz parte do inquérito da Polícia Federal , divulgado nesta quarta-feira (20), que indiciou o ex-presidente e Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Em uma conversa de 17 de julho, Eduardo critica o pai por uma entrevista dada por ele em que Bolsonaro chamou o filho de “imaturo”.

“Graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360 em dar mais uma porrada nele (Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo) para ver se você aprende, VTNC [Vai Tomar no Cu] SEU INGRATO DO CARALHO” , afirma Eduardo.

O pedido de indiciamento se deu após a PF concluir as investigações sobre a atuação de Eduardo junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em março, Eduardo pediu licença do mandato parlamentar e foi morar nos Estados Unidos, sob a alegação de perseguição política.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O governo dos Estados Unidos anunciou nos últimos meses uma série de ações contra o Brasil e autoridades brasileiras, como o tarifaço de 50% sobre importações de produtos do país, uma investigação comercial contra o Pix e sanções financeiras contra o Ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky .

Trump e integrantes de seu governo afirmam que Bolsonaro é alvo de uma "caça às bruxas" e que Moraes age contra a liberdade de expressão e empresas americanas que administram redes sociais.

Na conversa, Eduardo ainda reclama que vai ter que passar “o resto da vida nessa porra aqui [EUA]”.

No dia seguinte, em outra mensagem, Eduardo pede desculpas ao pai porque estaria com raiva. E faz uma referência ao ex-presidente, Michel Temer, sobre como gostaria de ser tratado.

“Quero que você olhe para mim e enxergue o Temer. Você falaria isso do Temer?”, questiona.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
© Marcelo Camargo/Agência Brasil PF diz que Bolsonaro burlou STF e encaminhou 300 vídeos pelo WhatsApp
© Lula Marques/Agência Brasil Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump para postar sobre tarifaço
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
20°
Parcialmente nublado Máxima: 23° - Mínima: 10°
20°

Sensação

2.06 km/h

Vento

87%

Umidade

Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
Seco
Mecânica Jaime
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
Império
Sicredi
Sala
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Ipiranga
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Ipiranga
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Lazzaretti
Seco
Meganet
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 25 minutos Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
Há 25 minutos Comissões do Senado começam a definir emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
Há 25 minutos Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos
Há 26 minutos Atualização de acordo Brasil-Índia contra dupla tributação vai ao Plenário
Há 26 minutos STF descarta repatriação automática de crianças e adolescentes
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Mercado Balestrin
Seco
Império
Ipiranga
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 2 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 6 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 2 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Sala
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Império
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Raffaelli
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados